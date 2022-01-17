Речник Путіна: для обговорення російсько-українських відносин США не потрібні
Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що США не потрібні для обговорення російсько-українських відносин
Про це повідомляють російські видання РБК і ТАСС.
Пєсков додав, що РФ не бачить тем для обговорення на можливому саміті Росія-США-Україна.
"Навіщо (залучати – Ред.) Сполучені Штати, щоб обговорювати двосторонні російсько-українські відносини, коли вони цілком і повністю зараз індексовані на хід виконання Мінських домовленостей, тобто, точніше, на відсутність ходу? Не думаю, що для цього потрібні Сполучені Штати Америки", - сказав він.
За словами речника Путіна, у Кремлі поки що немає розуміння, які питання можуть стати предметом обговорення на такому саміті.
"Розумієте, питання щодо Донбасу чи не щодо Донбасу. Якщо я правильно пам'ятаю, не було жодного уточнення, про що пропонується поговорити в складі трьох". - відповів Пєсков на питання щодо ймовірного проведення саміту Росія-США-Україна.
Крім цього, Пєсков повторив тезу про те, що Росія нібито не є стороною конфлікту на Донбасі.
- Нагадаємо, голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену провести саміт за участі президента РФ Володимира Путіна.
- Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що поки нічого повідомити про проведення переговорів у форматі Зеленський-Байден-Путін. У Росії заявили, що не отримували пропозицій щодо зустрічі Зеленський-Байден-Путін від американської сторони.
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