Речник Путіна: для обговорення російсько-українських відносин США не потрібні

Про це повідомляють російські видання РБК і ТАСС.



Пєсков додав, що РФ не бачить тем для обговорення на можливому саміті Росія-США-Україна.



"Навіщо (залучати – Ред.) Сполучені Штати, щоб обговорювати двосторонні російсько-українські відносини, коли вони цілком і повністю зараз індексовані на хід виконання Мінських домовленостей, тобто, точніше, на відсутність ходу? Не думаю, що для цього потрібні Сполучені Штати Америки", - сказав він.



За словами речника Путіна, у Кремлі поки що немає розуміння, які питання можуть стати предметом обговорення на такому саміті.



"Розумієте, питання щодо Донбасу чи не щодо Донбасу. Якщо я правильно пам'ятаю, не було жодного уточнення, про що пропонується поговорити в складі трьох". - відповів Пєсков на питання щодо ймовірного проведення саміту Росія-США-Україна.



Крім цього, Пєсков повторив тезу про те, що Росія нібито не є стороною конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену провести саміт за участі президента РФ Володимира Путіна.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що поки нічого повідомити про проведення переговорів у форматі Зеленський-Байден-Путін. У Росії заявили, що не отримували пропозицій щодо зустрічі Зеленський-Байден-Путін від американської сторони.