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США і РФ відреагували на ідею переговорів у форматі Зеленський-Байден-Путін

14 січня, 2022 п'ятниця
22:12
війна з Росією РФ та США

США та Росія відреагували на пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо тристоронніх перемовин

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що поки нічого повідомити про проведення саміту.

"Мені нема що повідомити у контексті наступних кроків у переговорах чи контактах", - сказала вона.

У Росії заявили, що не отримували пропозицій щодо зустрічі Зеленський-Байден-Путін від американської сторони.

Про це сказав прессекретар російського президента Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ.

"Поки нічого не надходило", - сказав він.

  • Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену провести саміт за участі президента РФ Володимира Путіна.

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Володимир Зеленський
саміт
Джо Байден
Володимир Путін
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