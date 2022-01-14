США і РФ відреагували на ідею переговорів у форматі Зеленський-Байден-Путін

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що поки нічого повідомити про проведення саміту.



"Мені нема що повідомити у контексті наступних кроків у переговорах чи контактах", - сказала вона.

У Росії заявили, що не отримували пропозицій щодо зустрічі Зеленський-Байден-Путін від американської сторони.

Про це сказав прессекретар російського президента Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ.

"Поки нічого не надходило", - сказав він.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену провести саміт за участі президента РФ Володимира Путіна.