Єрмак: Зеленський запропонував Байдену провести тристоронню відеозустріч із Путіним

Про це Єрмак сказав під час спілкування з директором Євразійського центру Atlantic Council Джоном Гербстом.



"Ми думаємо, це може спрацювати. Ми очікуємо на реакцію російської сторони, але наші американські партнери сприйняли нашу пропозицію з інтересом", - сказав Єрмак.



Голова ОПУ зазначив, що Зеленський запропонував провести зустріч у форматі відеоконференції.





Нагадаємо, президент США Джо Байден 31 грудня 2021 року поговорив телефоном із президентом РФ Володимиром Путіним, а 2 січня 2022 року - з президентом України Володимиром Зеленським.

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