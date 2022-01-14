Єрмак: Зеленський запропонував Байдену провести тристоронню відеозустріч із Путіним
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену провести саміт за участі президента РФ Володимира Путіна
Про це Єрмак сказав під час спілкування з директором Євразійського центру Atlantic Council Джоном Гербстом.
"Ми думаємо, це може спрацювати. Ми очікуємо на реакцію російської сторони, але наші американські партнери сприйняли нашу пропозицію з інтересом", - сказав Єрмак.
Голова ОПУ зазначив, що Зеленський запропонував провести зустріч у форматі відеоконференції.
- Нагадаємо, президент США Джо Байден 31 грудня 2021 року поговорив телефоном із президентом РФ Володимиром Путіним, а 2 січня 2022 року - з президентом України Володимиром Зеленським.
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