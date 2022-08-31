"Реєстр російських воєнних злочинців": журналісти-розслідувачі ідентифікували понад 30 тис. окупантів
Журналісти "Слідство.Інфо" та активісти "Антикорупційного штабу" зібрали в "Реєстрі російських воєнних злочинців" майже 150 тис. профілів російських військових, із них близько 30 тис. – повністю ідентифіковані.
Про це повідомив голова правління "Антикорупційного штабу" Сергій Миткалик, пише "Детектор Медіа".
Як йдеться у повідомленні, у "Реєстрі російських воєнних злочинців" на сьогодні зібрано 148 631 профілів військових РФ, із них близько 30 тис. окупантів – повністю ідентифіковані.
"Наше завдання, щоб кожен російський злочинець, який віддавав наказ, вбивав українських громадян або руйнував нашу інфраструктуру, був покараний. Ми зібрали найповнішу базу профайлів – майже 150 тис. Це найбільша база, з усіх подібних сервісів в Україні", - сказав Миткалик.
Як пише "Детектор Медіа", солдатів РФ ідентифікували за допомогою відкритих джерел: списків Центру оборонних стратегій та ГУР, бази даних "Ищи своих", соцмереж та журналістських розслідувань.
"Ми як журналісти-розслідувачі взяли за основний напрямок роботи довести, хто конкретно був і що конкретно робив у якому конкретно населеному пункті. Ми розуміємо, що іноді це виглядає, як вичерпати ложкою океан, але це наша робота – шукати і доводити участь кожного. Журналісти “Слідства. Інфо” вже довели участь у війні близько 200 військових РФ", - сказала керівниця "Слідства. Інфо" Анна Бабінець.
Також повідомляється, що зібрані докази злочинів окупантів планують використовувати в українських та міжнародних судах.
"Коли у квітні Генпрокуратура оголосила перші 10 підозр російським військовим, 7 із цих росіян були ідентифіковані нашими журналістами", - зауважила Бабінець.
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