З такою заявою сьогодні, 13 вересня, на брифінгу в офісі правлячої партії "Грузинська мрія" виступив голова партії Георгій Кобахідзе, інформує "Кореспондент".

"Нехай народ скаже, чи хоче він відкриття другого фронту в Грузії проти Росії", - наголосив Кобахідзе. І пообіцяв, що влада "діятиме так, як скаже народ".

Політик висловив сподівання, що грузинський народ "внесе ясність, чи згоден він з висловлюваннями українських політиків про необхідність залучення Грузії у війну або з позицією влади своєї країни".

Так Іраклій Кобахідзе відповів на заяву члена Верховної ради України Федора Вениславського, який напередодні порадив Грузії "вжити конкретних кроків щодо звільнення Абхазії та Південної Осетії".

Раніше зі схожими "порадами" до Тбілісі публічно зверталися секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данилов, а також радники керівника офісу президента України Михайло Подоляк та Олексій Арестович.

"Всі вони прямо говорили, що відкриття другого фронту в Грузії дуже бажане", - нагадав глава "Грузинської мрії" на тому ж брифінгу.

Нагадаємо, що Грузія воювала з Росією в Південній Осетії (1989-1992 рр.), в Абхазії (1992-1993) і під час "п'ятиденної війни" 2008 року.

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