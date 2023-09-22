Регіони, у яких останні пів року було найбільше туристів. Рейтинг

Про це інформує пресслужба Державного агентства з розвитку туризму.

"Туристичний збір в Україні за перші шість місяців поточного року зріст майже на чверть в порівнянні з аналогічним періодом у ковідному 2021 році – 85 млн 471 тис. грн проти 69 млн 453 тис. грн. Торік загальна сума турзбору по регіонах за перше півріччя склала майже 89 млн грн", - йдеться в матеріалі

До лідерів за сплатою туристичного збору увійшли Київ та чотири області:

Львівська область – 20 млн 365 тис. грн проти 19 млн 774 тис. грн за той же період у 2022 році

Бюджет столиці поповнився на 14 млн 171 тис. грн – ця сума майже на третину менша, ніж за шість місяців минулого року – 20 млн 43 тис. грн.

Закарпатська область заробила 9 млн 53 тис. грн, що трохи більше ніж за аналогічний період торік – 8 млн 872 тис. грн.

У Івано-Франківській області сума туристичного збору виявилася меншою ніж торік – 8 млн 755 тис. грн у 2023 році проти 9 млн 47 тис. грн у 2022 році.

Дніпропетровська область – 5 млн 279 тис. грн, що на третину більше, ніж за перше півріччя минулого року – майже 4 млн грн.

Фото: Державне агентство з розвитку туризму

Також зросли суми турзбору в трьох західних регіонах:

Чернівецька область – 1 млн 419 тис. грн цьогоріч проти 733 тис. грн торік.

Рівненська область – 1 млн 111 тис. грн проти 657 тис. грн.

Волинська область – 1 млн 253 тис. грн проти 821 тис. грн.

Повідомляється, що падіння зафіксовано в 15 регіонах країни. Найбільше на Луганщині, де спад становив 100%, Херсонщині – 98%, Донеччині – 91% та Миколаївщині – 72%. Крім того, в Запорізькій (40%), Черкаській (35%), Одеській (33%), м. Київ (29%), Харківській (23,5%), Київській (20,3%), Тернопільській (20%) Кіровоградській (18,5%), Чернігівській (11,5%) та Хмельницькій (6%) областях.

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Загалом до бюджету громад за І півріччя 2023 року надійшло понад 85 млн грн туристичного збору.

"Зауважимо, що ставка збору встановлюється за рішенням місцевих рад за кожну добу тимчасового розміщення в розмірі до 0,5% для внутрішнього туризму і до 5% для в'їзного. Станом на 2023 рік суми складали до 30 грн для внутрішнього туризму і до 300 грн для в'їзного туризму", - додали у пресслужбі.