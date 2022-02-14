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Рекомендація Держдепу виїхати з України також стосується співробітників ОБСЄ, - місія США

14 лютого, 2022 понедiлок
08:22
війна з Росією ОБСЄ

Заклик Держдепартаменту залишити Україну через загрозу військової агресії РФ стосується і спостерігачів американської місії ОБСЄ

Про це повідомили в місії США при ОБСЄ, передає Укрінформ.

"10 лютого 2022 року Держдепартамент оновив свої поради щодо подорожей в Україну, закликавши громадян США покинути Україну доступними комерційними способами з огляду на триваючу загрозу військових дій Росії. У випадку залишення в Україні, потрібно проявляти підвищену обережність з огляду на злочинність, масові безпорядки та можливі бойові дії, якщо Росія почне військову акцію. Ці рекомендації поширюються на всіх громадян США, включаючи тих, хто працює в Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні (СММ)", - пояснили в організації.

Також у ОБСЄ зазначили, що РФ продовжує збільшувати військову присутність на українському кордоні й окупованих територіях, "що свідчить про можливість серйозних військових дій проти України". У зв'язку з цим умови безпеки, особливо на кордонах України, в ОРДЛО й окупованому Криму, "є непередбачуваними і можуть різко погіршитися".

"Ураховуючи характер їхньої роботи, спостерігачі місії розосереджені по всій країні, зокрема на підконтрольній Росії території Сходу Україні, і є дуже вразливими. Хоча ми рішуче підтримуємо важливу роботу місії, безпека громадян США є нашим головним пріоритетом", - додали в місії.

  • Нагадаємо, раніше посольство США закликало американців без вагань вибратися за межі України.
  • Президент США Джо Байден і Держдеп закликали американських громадян терміново виїхати з України через загрозу військової агресії з боку РФ.

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