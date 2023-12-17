Рекордна кількість опадів у австралійському Квінсленді спричинила повінь: аеропорти закрито, перебої зі світлом

Про це повідомляє BBC.

Тропічний циклон накрив регіон на початку цього тижня. Австралійські синоптики заявили, що рівень води в неділю може перевищити рекорди, встановлені в 1970-х роках.

У Кернсі влада повідомила про сильну повінь у передмісті та закриття аеропорту.

За словами метеорологів, за останні 24 години в деяких районах випало понад 600 мм опадів, і очікується ще 500 мм.

Прем'єр-міністр штату Квінсленд Стівен Майлз заявив, що ситуація "дуже серйозна і може погіршитися", додавши, що близько 10 500 людей залишилися без електрики.

"Я розмовляв з людьми на місцях, і вони кажуть, що ніколи не бачили таких опадів - (це - ред.) люди, які все життя прожили на крайній півночі штату", - додав він.

За даними Кернської місцевої групи з ліквідації наслідків стихійних лих, затоплені будинки, будівлі, дороги та мости. У кількох районах було оголошено попередження про повені.

Поліція повідомляє про "численні" рятувальні операції і евакуації, а також про відкриття п'яти центрів екстреної допомоги.

Є надія, що дощі в регіоні можуть припинитися. Один з синоптиків повідомив Австралійській телерадіомовній корпорації, що погодна система зупинилася, але протягом ночі вона може просунутися далі вглиб країни.