Рекордна кількість опадів у австралійському Квінсленді спричинила повінь: аеропорти закрито, перебої зі світлом
Рекордна кількість опадів спричинила небезпечні для життя повені в австралійському Квінсленді, тисячі людей на півночі штату закликали переїхати на більш високі місця
Про це повідомляє BBC.
Тропічний циклон накрив регіон на початку цього тижня. Австралійські синоптики заявили, що рівень води в неділю може перевищити рекорди, встановлені в 1970-х роках.
У Кернсі влада повідомила про сильну повінь у передмісті та закриття аеропорту.
За словами метеорологів, за останні 24 години в деяких районах випало понад 600 мм опадів, і очікується ще 500 мм.
Прем'єр-міністр штату Квінсленд Стівен Майлз заявив, що ситуація "дуже серйозна і може погіршитися", додавши, що близько 10 500 людей залишилися без електрики.
"Я розмовляв з людьми на місцях, і вони кажуть, що ніколи не бачили таких опадів - (це - ред.) люди, які все життя прожили на крайній півночі штату", - додав він.
За даними Кернської місцевої групи з ліквідації наслідків стихійних лих, затоплені будинки, будівлі, дороги та мости. У кількох районах було оголошено попередження про повені.
Поліція повідомляє про "численні" рятувальні операції і евакуації, а також про відкриття п'яти центрів екстреної допомоги.
Є надія, що дощі в регіоні можуть припинитися. Один з синоптиків повідомив Австралійській телерадіомовній корпорації, що погодна система зупинилася, але протягом ночі вона може просунутися далі вглиб країни.
- 26 листопада стало відомо, що внаслідок найсильнішої за останні десятиліття повені в Сомалі загнуло 96 людей.
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