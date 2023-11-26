Унаслідок найсильнішої за останні десятиліття повені в Сомалі загнуло 96 людей

Про це повідомляє CNN.

Як і решта східної частини Африки та Африканського Рогу, Сомалі потерпає від безперервних проливних дощів, що розпочалися в жовтні, спричинених погодними явищами Ель-Ніньйо та Індоокеанським диполем.

Обидва ці кліматичні явища впливають на температуру поверхні океану і спричиняють вищу за середню кількість опадів.

Від проливних дощів і раптових повеней по всій країні постраждали 706 100 осіб, а 113 690 були змушені покинути свої домівки. За підтримки ООН та інших міжнародних партнерів федеральна влада і влада штатів терміново евакуюють людей і задовольняють нагальні потреби у сфері ВСГ.

Кількість людей, загиблих внаслідок повеней, викликаних сильними дощами в Сомалі, досягла 96. Цю цифру підтвердив Махамууд Моаллім, голова агентства з ліквідації наслідків стихійних лих країни.

Фото: Reuters

За даними Організації Об'єднаних Націй, ця повінь є найсильнішою за останні десятиліття і призвела до переміщення близько 700 000 людей.

Інтенсивні дощі спричинили широкомасштабні повені по всій країні, викликавши переміщення населення і загостривши вже наявну гуманітарну кризу, спричинену багаторічним повстанським рухом.

За даними Кенійського Червоного Хреста, в сусідній Кенії повені забрали життя 76 людей, а також спричинили масове переміщення населення, руйнування доріг і мостів і залишили багатьох жителів без даху над головою, питної води та продуктів харчування, повідомляє благодійна організація "Лікарі без кордонів".