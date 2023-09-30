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У Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан через сильні зливи та повені

30 вересня, 2023 субота
06:54
Світ У Південній Кореї злива

У п'ятницю, 29 вересня, в деяких частинах американського Нью-Йорка сталася повінь через інтенсивні дощі по всьому місту. У зв'язку з цим місцева влада оголосила надзвичайний стан

Про це інформує The Guardian.

За даними Національної метеорологічної служби (NWS), близько 8,5 млн людей опинилися під попередженням про раптові повені в районі Нью-Йорка. 

Екстремальні погодні умови призвели до хаосу в місті й околицях. Особливо сильно постраждали нью-йоркські райони Бронкс, Бруклін та Квінс: вулиці та будинки були затоплені, автомобілі кинуті, а більшість міської мережі громадського транспорту зупинилася.

Міська влада попередила жителів бути надзвичайно обережними та залишатися в укриттях. Деякі водії на шосе FDR, яке пролягає східною стороною Манхеттену, покинули свої автомобілі в паводковій воді.

Губернатор Нью-Йорка Кеті Хочул у п'ятницю оголосила надзвичайний стан через "екстремальні дощі". Декларація поширюється на Нью-Йорк, Лонг-Айленд і долину Гудзона.

NWS повідомляє, що з ранку п'ятниці в деяких районах Нью-Йорка випало від одного до п'яти дюймів дощу. Від одного до двох дюймів дощу на годину все ще очікується в деяких районах Бруклін і Квінс, і мер міста Ерік Адамс попередив жителів очікувати 8 дюймів протягом 24 годин.

Відповідно до оновлених даних Управління міського транспорту Нью-Йорка, повінь призвела до призупинення роботи більшої частини системи метро Нью-Йорка, великої залізничної мережі, яка значною мірою проходить під землею. 

Сильний дощ затопив вулиці в Брукліні та Квінсі, тому людей закликали перебратися на висоту та не чекати, поки вода підніметься, якщо їхні будинки почне затоплювати. На відео в соціальних мережах видно, як автомобілі насилу проїжджають затопленими вулицями південного Брукліна.

Повінь також вплинула на обслуговування у великих аеропортах Нью-Йорка. Міжнародний аеропорт Ла-Гуардія, що базується у Квінсі, призупинив доступ до одного зі своїх терміналів через екстремальні погодні умови.

Аеропорт імені Джона Кеннеді, також розташований у Квінсі, повідомив про інтенсивний рух на двох терміналах. В обох аеропортах низку рейсів було скасовано або затримано через екстремальні погодні умови.

  • Напередодні, 12 вересня, східну Лівію накрив потужний ураган "Даніель", який спричинив сильні повені, що зруйнували дамбу біля міста Дерна. Унаслідок повені там загинули 11 300 людей. Зниклими безвісти станом на 15 вересня вважалися понад 10 тисяч мешканців.
Нью-Йорк
повінь
США
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