У Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан через сильні зливи та повені

Про це інформує The Guardian.

За даними Національної метеорологічної служби (NWS), близько 8,5 млн людей опинилися під попередженням про раптові повені в районі Нью-Йорка.

Екстремальні погодні умови призвели до хаосу в місті й околицях. Особливо сильно постраждали нью-йоркські райони Бронкс, Бруклін та Квінс: вулиці та будинки були затоплені, автомобілі кинуті, а більшість міської мережі громадського транспорту зупинилася.

Міська влада попередила жителів бути надзвичайно обережними та залишатися в укриттях. Деякі водії на шосе FDR, яке пролягає східною стороною Манхеттену, покинули свої автомобілі в паводковій воді.

Губернатор Нью-Йорка Кеті Хочул у п'ятницю оголосила надзвичайний стан через "екстремальні дощі". Декларація поширюється на Нью-Йорк, Лонг-Айленд і долину Гудзона.



NWS повідомляє, що з ранку п'ятниці в деяких районах Нью-Йорка випало від одного до п'яти дюймів дощу. Від одного до двох дюймів дощу на годину все ще очікується в деяких районах Бруклін і Квінс, і мер міста Ерік Адамс попередив жителів очікувати 8 дюймів протягом 24 годин.

I hope the City can help with this serious flooding situation in Brooklyn right now. #nyc #rain pic.twitter.com/gddRCSAy7H — Jonathan Gardner (@thejongardner) September 29, 2023

Відповідно до оновлених даних Управління міського транспорту Нью-Йорка, повінь призвела до призупинення роботи більшої частини системи метро Нью-Йорка, великої залізничної мережі, яка значною мірою проходить під землею.

Сильний дощ затопив вулиці в Брукліні та Квінсі, тому людей закликали перебратися на висоту та не чекати, поки вода підніметься, якщо їхні будинки почне затоплювати. На відео в соціальних мережах видно, як автомобілі насилу проїжджають затопленими вулицями південного Брукліна.

Повінь також вплинула на обслуговування у великих аеропортах Нью-Йорка. Міжнародний аеропорт Ла-Гуардія, що базується у Квінсі, призупинив доступ до одного зі своїх терміналів через екстремальні погодні умови.

Аеропорт імені Джона Кеннеді, також розташований у Квінсі, повідомив про інтенсивний рух на двох терміналах. В обох аеропортах низку рейсів було скасовано або затримано через екстремальні погодні умови.