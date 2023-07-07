Рекордний штраф: у Китаї інтернет-компанія має сплатити понад $980 млн
У п’ятницю влада Китаю оголосила про штраф компанії Ant Group на суму 7,1 мільярда юанів ($984 млн)
Про це повідомляє Reuters.
Видання наголошує, що це ознаменувало завершення багаторічної регулятивної перевірки фінтех-компаній та стало основним кроком до припинення репресій проти інтернет-сектору країни.
За вимогою Центрального банку Китаю, окрім сплати штрафу у розмірі 7,1 мільярдів юанів, Ant повинна припинити діяльність своєї служби медичної допомоги Xianghubao та виплатити компенсацію користувачам.
"Це покарання є одним із найбільших штрафів для інтернет-компанії в Китаї", – йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що Ant та її дочірні компанії порушили закони щодо корпоративного управління та захисту фінансових споживачів, а також надавали незаконні банківські та страхові послуги, повідомили у Народному банку Китаю.
У компанії натомість заявили про завершення роботи із "виправлення". Служба Xianghubao була закрита ще у 2021 році, зазначено у матеріалі.
Окрім Ant Group, штрафи китайського уряду стосувалися також банків Ping An, Postal Savings та Tencent Holdings, а також страхової компанії PICC Property and Casualty.
У Народному банку Китаю заявили, що надалі фінансові регулятори сфокусуються на покращенні "нормалізованих" рівнів нагляду за фінансовим бізнесом компаній-платформ і встановлять нагляд за усіма видами фінансової діяльності.
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