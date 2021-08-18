Репетиція параду до Дня Незалежності: Київ скували затори

Про це передає Еспресо.TV.

У столиці ускладнений рух транспорту через репетицію параду.





Так, рух транспорту ускладнено біля станцій метро "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Нивки", "Святошин", "Шулявка" "Почайна" "Університет", "Театральна", "Лук'янівська", "Політехнічний інститут", "Либідська", "Дружби народів", "Контрактова площа", "Вокзальна".





Затори утворились на Солом’янській площі, проспекті Валерія Лобановського, проспекті Перемоги, бульварі Дружби народів, вулиці Саперно-Слобідській, бульварі Шевченка, вулиці Льва Толстого, проспекті Степана Бандери, вулиці Січових Стрільців, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Велика Житомирська, Подолі.





У свою чергу, на Лівому березі ситуація з рухом не ускладнена. Невеликі затори є лише біля метро "Видубичі" та "Осокорки".





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