Reserved, Sinsay і Cropp: компанія LPP продає російський бізнес китайцям
Польський продавець одягу LPP продає бізнес у Росії китайській компанії
Про це пише Reuters.
Після перемовин із потенційними покупцями 19 травня найбільший польський роздрібний продавець одягу LPP вирішив продати російську компанію RE Trading китайському об'єднанню підприємств.
LPP працювала в Росії 20 років. У квітня в компанії вирішили продати російський бізнес через "невизначену ситуацію та неможливість передбачити перебіг збройного конфлікту".
"Другу російську компанію RE Development буде закрито", - заявила представниця LPP зі зв'язків з інвесторами Магдалена Копачевська.
У квітні компанія оголосила про намір збільшити присутність на ринку ЄС.
- У березні LPP Group повністю пішла з російського ринку.
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