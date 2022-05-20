Про це пише Reuters.

Після перемовин із потенційними покупцями 19 травня найбільший польський роздрібний продавець одягу LPP вирішив продати російську компанію RE Trading китайському об'єднанню підприємств.

LPP працювала в Росії 20 років. У квітня в компанії вирішили продати російський бізнес через "невизначену ситуацію та неможливість передбачити перебіг збройного конфлікту".

"Другу російську компанію RE Development буде закрито", - заявила представниця LPP зі зв'язків з інвесторами Магдалена Копачевська.

У квітні компанія оголосила про намір збільшити присутність на ринку ЄС.

У березні LPP Group повністю пішла з російського ринку.

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