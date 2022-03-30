English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Росія залишилась без популярних магазинів одягу Cropp, House, Mohito, Reserved та Sinsay

Росія залишилась без популярних магазинів одягу Cropp, House, Mohito, Reserved та Sinsay

30 березня, 2022 середа
01:07
війна з Росією

Польська компанія LPP Group повністю пішла з російського ринку

Про це повідомила прес-служба рітейлера у Facebook.

Власник закрив всі магазини Cropp, House, Mohito, Reserved та Sinsay.

"Ми завершили операційні кроки, необхідні для закриття наших виставкових залів в Росії, а сьогодні останній з них припинив роботу. Таким чином, слідуючи нашим попереднім заявам, завтра всі магазини наших брендів в Росії будуть закриті", - йдеться в повідомленні.
 

Варто відзначити, що в LPP Group ще 4 березня заявили, що закриють всі магазини в Росії та пішла з ринку у зв'язку з повномасштабним нападом РФ на Україну. Крім того, компанія повністю припинила постачання товарів на російську територію, зупинила інвестиції та проекти, а також закрила онлайн-магазини.

  • Нагадаємо, німецький виробник шоколаду Ritter Sport відмовився зупиняти роботу в РФ

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
санкції
одяг
Читайте також:
Российские военные
29 березня, 2022 вiвторок
"Вагнерівці" вже в Україні разом із вищим керівництвом, – Міноборони Великої Британії
зброя нато
29 березня, 2022 вiвторок
​​​​​​​​Німеччина, Франція і ще 5 країн застерігають своїх громадян від добровільної участі у війні в Україні
аеродроми окупованого Криму
29 березня, 2022 вiвторок
З Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація - голова ОВА
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.94
  • EUR
    Купівля 32.12
    Продаж 33.12
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
30 березня
02:13
Олаф Шольц
Росія – імперіаліст І ми не можемо прийняти це, - канцлер Шольц
02:13
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку маніпуляцій від Росії за 29 березня
01:58
путлер путін хуйло
Росія фактично визнала втрату воєнної ініціативи на Київщині, - Міноборони Великої Британії
01:48
Російські бойові кораблі
Росія блокує у Чорноморському регіоні близько 90 цивільних суден, - Держдеп США
01:31
газ
Франція повідомила, що готова протистояти газовому шантажу Росії
01:25
газ
Транзит газу по трубопроводу Ямал-Європа зупинився, - Reuters
01:07
Генштаб ЗСУ
“Відведення військ”, ймовірно, є ротацією і має на меті введення в оману ЗСУ, - Генштаб
00:48
Ritter Sport, шоколад
Німецький виробник шоколаду Ritter Sport відмовився зупиняти роботу в РФ
00:34
Роберт Левандовський
Зелінський вивів збірну Польщі з футболу на чемпіонат світу у підгрупі, з якої прогнали Росію
00:23
Хмельницький
Росія завдала два ракетні удари по Хмельницькому
00:02
Олександр Ткаченко
Ткаченко закликав ЮНЕСКО виключити Росію з організації
00:02
морська міна
Росія використовує морські міни з захоплених у 2014 році військових складів. МЗС України пояснило, як окупанти намагаються приховати воєнні злочини у Чорному морі
2022, вiвторок
29 березня
23:58
Київ
У Пентагоні переміщення російських військ біля Києва назвали не відводом, а передислокацією
23:37
Байден
США продовжать поставки зброї та санкційну політику, - Байден про переговори РФ та України
23:24
Ексклюзив
Віктор Бобиренко
У Сумах вже запрацював громадський транспорт, до міста надходить гумдопомога, - Бобиренко
23:22
Владімір Путін
"Пристрелить власна охорона". Арестович пояснив, чому Путін не зважиться на ядерний удар
23:16
Зеленський
Зеленський щодо заяви про скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямках: не варто втрачати пильність, російська армія має значний потенціал для продовження атак
23:13
Володимир Зеленський
Сигнали можна назвати позитивними, але вони не заглушають розривів російських снарядів. Єдина наша гарантія – це ЗСУ, - Зеленський про результати переговорів із РФ
23:00
Вікіпедія
Роскомнадзор РФ знову погрожує Вікіпедії за "неправдиву статтю" про війну Росії проти України
23:00
Зеленський
Санкції мають бути якісними, а не для заголовків медіа, - Зеленський
22:40
знищили російський БТР
29 березня захисники Донбасу відбили 4 атаки ворога та знищили 17 одиниць техніки, - штаб ООС
22:31
Миколаївська ОВА після обстрілу
Кім повідомив про 12 загиблих та 34 поранених внаслідок окупаційного обстрілу будівлі Миколаївської ОВА та вибачився за ранковий жарт про айкоси
22:28
Поблизу Бєлґорода чути вибухи
Поблизу Бєлґорода чути вибухи
22:16
Олександр Тупицький
Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький втік у Відень, - Схеми
22:07
У Люксембурзі заморозили російських активів на суму €2,5 млрд
21:51
Ірина Верещук
Кабмін готує програму підтримки для українців, яких депортували в Росію, - Верещук
21:45
Велика Британія затримала російську суперяхту в лондонському кварталі Canary Wharf
21:28
Непал
Україна закликає Непал заборонити російським альпіністам відвідувати Гімалаї
21:28
Ексклюзив
Ахтем Чийгоз
Весь світ побачив, що наше майбутнє вирішує тільки народ України та ЗСУ, - Чийгоз
21:28
Денис Шмигаль
В Україні є запаси їжі на декілька років, - Шмигаль
21:25
Сергій Бичков
Гендиректора держпідприємства "Антонов" відсторонено від посади. Триває розслідування, - Укроборонпром
21:21
Нардеп Новинський, патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв), предстоятель УПЦ МП Онуфрій (Березовський)
У Раді з'явився законопроєкт про заборону РПЦ в Україні
21:03
Еммануель Макрон
Макрон до Путіна: оплата за газ в рублях неможлива
20:34
Руслан Геремеев
У Маріуполі важко поранили одного з бойовиків Кадирова, підозрюваного у вбивстві Нємцова, - "Азов"
20:34
"єПідтримка"
6 500 грн єПідтримки: загалом українцям вже виплатили 22 млрд від початку запуску послуги
20:17
Ексклюзив
Микола Княжицький
США та Велика Британія надаватимуть нам допомогу, але їх готовність стати гарантами безпеки для України - питання відкрите, - Княжицький
20:11
Велика Британія
Велика Британія хоче "повного виведення" російських військ з України, - речник Джонсона
20:09
У районі Ізюму ЗСУ збили російські безпілотник та винищувач-бомбардувальник
20:04
Європейська Солідарність
Ефективне поєднання оборонних та дипломатичних зусиль здатні наблизити перемогу і мир - заява "Європейської Солідарності"
20:02
Маріуполь
Від початку повномасштабної війни російські війська вбили 1179 мирних громадян України, - ООН
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV