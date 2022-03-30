Росія залишилась без популярних магазинів одягу Cropp, House, Mohito, Reserved та Sinsay

Про це повідомила прес-служба рітейлера у Facebook.

Власник закрив всі магазини Cropp, House, Mohito, Reserved та Sinsay.

"Ми завершили операційні кроки, необхідні для закриття наших виставкових залів в Росії, а сьогодні останній з них припинив роботу. Таким чином, слідуючи нашим попереднім заявам, завтра всі магазини наших брендів в Росії будуть закриті", - йдеться в повідомленні.



Варто відзначити, що в LPP Group ще 4 березня заявили, що закриють всі магазини в Росії та пішла з ринку у зв'язку з повномасштабним нападом РФ на Україну. Крім того, компанія повністю припинила постачання товарів на російську територію, зупинила інвестиції та проекти, а також закрила онлайн-магазини.

Нагадаємо, німецький виробник шоколаду Ritter Sport відмовився зупиняти роботу в РФ

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