Німецький виробник шоколаду Ritter Sport відмовився зупиняти роботу в РФ

Про це повідомляє Handelsblatt.



"Зупинка імпорту в РФ означатиме, що виробництво доведеться різко припинити, отже, серйозно вплинути на нас як незалежну середню сімейну компанію", - прокоментували своє рішення Ritter Sport.



У німецькій "шоколадній компанії" також зазначили, що зупинка роботи Росії вплине на фермерів, які вирощують какао. Росія є важливим ринком для Ritter Sport. За даними компанії, на РФ припадає близько 7% всього бізнесу.



Раніше повідомлялось, що Ritter Sport ухвалила рішення "не продовжувати інвестувати в російський ринок і припиняти рекламу на ньому".

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