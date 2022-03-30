Німецький виробник шоколаду Ritter Sport відмовився зупиняти роботу в РФ
Німецька компанія Ritter Sport не планує зупиняти діяльність у Росії та продовжить поставляти агресору шоколад попри війну в Україні
Про це повідомляє Handelsblatt.
"Зупинка імпорту в РФ означатиме, що виробництво доведеться різко припинити, отже, серйозно вплинути на нас як незалежну середню сімейну компанію", - прокоментували своє рішення Ritter Sport.
У німецькій "шоколадній компанії" також зазначили, що зупинка роботи Росії вплине на фермерів, які вирощують какао. Росія є важливим ринком для Ritter Sport. За даними компанії, на РФ припадає близько 7% всього бізнесу.
Раніше повідомлялось, що Ritter Sport ухвалила рішення "не продовжувати інвестувати в російський ринок і припиняти рекламу на ньому".
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