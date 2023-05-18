Про це вона оголосила в четвер, 18 травня, передає The Hill.

Грін незадоволена тим, що президент, на її думку, не забезпечує дотримання міграційного законодавства та захист кордону з Мексикою.

Вона розкритикувала адміністрацію Байдена через її план наказати митниці та прикордонній службі впускати мігрантів до США без встановленої дати суду чи способу їх відстеження. Відповідно до плану, мігранти повинні зареєструватися за допомогою програми, доки їм не призначать дату явки в суд. Грін сказала, що ця політика рівнозначна "затриманню й звільненню", що дозволяє мігрантам бути звільненими замість утримання під вартою до дати їхнього суду.

"Його політика, директиви та заяви щодо південного кордону порушили наші закони та знищили нашу країну", – сказала Грін.

"Байден відверто порушив свій конституційний обов’язок, і він становить пряму загрозу нашій національній безпеці", - додала республіканка.

За її словами, це буде перший набір статей, які вона представить проти Байдена.