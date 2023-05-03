США посилюють кордон з Мексикою і відправляють туди 1500 військових

Про це повідомляє Reuters.

У США готуються до можливого припливу нелегальних мігрантів з Мексики через зняття "ковідних" обмежень. 1500 американських військових приєднаються до 2500 службовців Нацгвардії США, які вже ведуть роботу на кордоні.

За словами генерала Пета Райдера, військові будуть здійснювати наземний моніторинг, введення даних та підтримку тилів, щоб допомогти прикордонникам. Попередньо заплановано, що військові будуть задіяні протягом 90 днів.