Байден скасував надзвичайний стан, введений у 2020 році через COVID-19
Президент США Джо Байден підписав закон, який скасовує режим надзвичайної ситуації, запроваджений у країні понад три роки тому у зв'язку із поширенням COVID-19
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Режим надзвичайної ситуації було запроваджено 2020 року на тлі пандемії Дональдом Трампом. Пізніше Байден продовжив його дію.
- У січні президент повідомляв керівництву Конгресу США, що планує скасувати режим надзвичайної ситуації з 11 травня, проте законодавці вирішили припинити його дію раніше, президент США згодом підписав відповідний закон.
- Раніше повідомлялося, що Байден 20 березня підписав закон про розсекречення інформації, пов'язаної із виникненням COVID-19.
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