У травні США можуть скасувати надзвичайну ситуацію щодо коронавірусу
11 травня Сполучені Штати Америки планують оголосити про скасування надзвичайної ситуації щодо коронавірусу, яку запровадили у 2020 році
Про це повідомляє Reuters.
Надзвичайну ситуацію було оголошено в 2020 році, відповідно до нього американці могли отримувати безплатні тести, вакцини та лікування від коронавірусу. Тепер декларації буде подовжено до 11 травня, але потім їх підтримку припинять.
"Уряд оплачує вакцини від COVID-19, деякі тести та певні види лікування згідно з декларацією про надзвичайний стан. Коли він закінчиться, ці витрати будуть передані приватному страхуванню та державним планам охорони здоров’я", - зазначає видання.
- Нагадаємо, 30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила продовження офіційного статусу пандемії COVID-19, як "глобальної надзвичайної ситуації".
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