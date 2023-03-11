У США проголосували за розсекречення даних щодо походження COVID, - CNBC
Американська Палата представників одноголосно проголосувала за розсекречення розвідданих про походження пандемії Covid, законопроєкт має підписати Байден
Про це мовиться на CNBC.
У п'ятницю 10 березня Палата представників одноголосно проголосувала на користь розсекречення інформації про можливий зв’язок між Уханьським інститутом вірусології та пандемією Covid -19, направивши законопроєкт президенту Джо Байдену.
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Зазначається, що раніше цього місяця Сенат також одноголосно проголосував за те, щоб вимагати від директора національної розвідки Авріл Хейнс розсекретити таку інформацію.
"Зусилля Конгресу розсекретити дані розвідки про походження Covid з’явилися після того, як Міністерство енергетики дійшло висновку з "низькою впевненістю", що вірус, швидше за все, втік з лабораторії в Ухані в результаті нещасного випадку.
Міністерство енергетики є одним із 18 агентств, які входять до складу розвідувального товариства США. Департамент раніше не визначився з тим, як з’явився вірус", - ствердили журналісти.
- Нагадаємо, 26 лютого видання WSJ повідомило, що ключові члени Конгресу США та високопосадовці Білого дому отримали таємний звіт, в якому йдеться, що пандемія COVID-19, ймовірно, виникла через виток вірусу в одній з китайських лабораторій.
- Пізніше директор ФБР Крістофер Рей назвав найбільш імовірною причиною пандемії COVID-19 витік вірусу з лабораторії в Ухані. У Китаї цю інформацію заперечили.
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