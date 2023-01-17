Рецепт гуакамоле
Гуакамоле – надзвичайно смачна страва. Її можна споживати, змащуючи кукурудзяні чипси. Також гуакамоле гармонійно поєднується з лососем на хрумкому тості
Інгредієнти
- Одне авокадо
- Лимон
- Три томати "Черрі"
- Одна цибулина
- Кінза
- Халапеньйо (гострий зелений перець)
- Сіль до смаку
- Одна столова ложка олії
Як приготувати гуакамоле?
- Дрібненько січемо цибулину
- Не шкодуючи соку, витискаємо лайм на цибулину
- Дрібненько шматуємо томати "Черрі"
- Шматуємо кінзу (також дрібно)
- Подрібнюємо гострий перець халапеньо
- Розрізаємо навпіл авокадо
- Обережно дістаємо з авокадо кісточку
- Наступним кроком виймаємо м’яку частину зі шкірки авокадо ложкою
- Чавимо наше авокадо виделкою
- Все разом ретельно змішуємо
- Солимо до смаку
- Додаємо олію
Смачного!
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