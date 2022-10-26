Очільник МАГАТЕ Гроссі звернеться до Радбезу ООН щодо створення зони безпеки навколо ЗАЕС
Рецепт класичного бісквіта для торта
Класичний бісквіт для торта можна зробити за допомогою звичайнісінького ручного міксера
Інгредієнти для бісквіта діаметром 20 см (до 8 порцій)
- 4 яйця
- 100 г борошна
- 150 г цукру
Рецепт класичного бісквіта, спосіб приготування
- Підготуємо форму для випічки та із середини простеляємо фольгу, а от для роз’ємної форми прокладаємо на денце пергамент.
- Відокремимо білки та жовтки одне від одного
- До жовтків додамо 75 г цукру
- Перетремо жовтки з цукром
- Збиваємо білки до пишної пінки
- Поволі додаємо решту цукру, продовжуючи збивати білки
- Третину збитих білків змішуємо із жовтками
- Засипаємо до жовтків наше просіяне борошно
- Ретельно перемішуємо, аби не було грудок
- Закладаємо жовтки, змішані із борошном, до збитих білків
- Все це перемішуємо, але легенько й поволі
- Наше бісквітне тісто готове
- Переносимо тісто у формочку для випікання
- Тістом форму заповнюємо наполовину
- Розігріваємо духовку до 170 º C
- Вкладаємо формочку з бісквітом на 50 хв. в духовку
- Залишаємо в духовці на 10 хв.
- Витягаємо наш готовий бісквіт
- Легенько ножем пройдемося по краєчку форми
- Дістаємо бісквіт
- Остуджуємо бісквіт
- Загортаємо в харчову плівку
- Даємо відстоятись 10 годин
- Ріжемо наш бісквіт на коржі для смачного тортика
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+14°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.33
Купівля 39.33Продаж 40.19
-
EUR
Купівля 38.37Продаж 39.44
- Актуальне
- Важливе
2022, середа
26 жовтня
18:41
З початку доби Росія завдала ракетного удару та здійснила 11 обстрілів з РСЗВ території України
18:19
"Чому вони помирають, а Кіану Рівз досі живий?": зірка "Друзів" Меттью Перрі виявив неочікувану озлобленість до актора "Матриці"
18:18
Захід більше не має виключати можливість вступу України в НАТО, - глава Мюнхенської конференції з безпеки Гойсґен
18:08
Ексклюзив
Росіяни знесуть Путіна за програш війни проти України, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
17:20
Ексклюзив
Реальність підриву Каховської ГЕС більша, ніж це могло видаватися ще вчора, - військовий експерт Киричевський
17:20
Світ має переглянути іранське питання після доказів використання Росією іранських дронів, – Подоляк
17:16
Заяви Кремля про намір України застосувати "брудну бомбу" - це залякування та примус до переговорів, - ГУР
16:59
Командувач ЗС Литви виступив проти передачі Україні литовських гаубиць і систем ППО, закликавши до інших форм підтримки
16:14
Не пройшла в нардепи: вінницька чиновниця відсудила в України в ЄСПЛ 3 тис. євро - суд визнав порушення на виборах суттєвими
15:46
Дружина командира "Азову" Редіса показала нову ілюстрацію, присвячену боротьбі за звільнення полонених захисників Азовсталі
15:08
"Хотів би мати дракона та полетіти на ньому до Кремля": Джордж Мартін прокоментував імовірність застосування Путіним ядерної бомби