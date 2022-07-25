Рецепт медівника – "Класичний"
Прикрасити готовий медівник можна подрібненими горіхами, кокосовою стружкою, тертим шоколадом тощо
Продукти для крему
сметана жирна - 800 г
цукор - 200 г
Продукти для коржів
- масло вершкове - 50 г (82%)
- яйці домашні – три шт.
- цукор-пісок - 200 г
- мед - 150 г
- борошно - 500 г
- дрібка солі
Побажання:
- найідеальніший для медівника сорт меду – якісний каштановий чи гречаний
- до тіста можна додавати мускатний горіх, мелений імбир, ванільний екстракт
- не збільшувати кількість меду, зазначену в рецепті
- заміна частини борошна для коржів на какао-порошок (за бажанням)
Як приготувати медівник "Класичний"
Готуємо коржі:
- водяна лазня: у верхню ємність нарізаємо шматочками масло, підсипаємо цукор, мед та соду
- збиваємо яйця із сіллю
- змішуємо обидві суміші
- поволі помішуючи, розтоплюємо усю цю масу
- не кип'ятимо в жодному разі, бо яйця почнуть вурдитись
- не знімаючи з лазні, досипаємо дві столові ложки борошна
- інтенсивно розмішуємо, позбуваючись грудочок
- прогріваємо суміш ще близько двох хвилини
- знімаємо заготовку з лазні
- залишаємо суміш трішки охолодитись
- решту борошна підмішуємо невеличкими частинками до заварного тіста
- ділимо суміш на вісім частин
- з восьми частин ліпимо умовні кульки
- обертаємо кожну кульку плівкою та ставимо на годинку в холодильник
- на аркушах пергаменту розкачуємо коржі, аби були не товстіше двох міліметрів
- за допомогою круглого трафарету обрізаємо коржі рівними колами
- легенько попроколюйте коржі вилкою
- обрізані краї поки відкладаємо в сторону
- випікаємо кожен корж три хвилини в духовці, яку потрібно розігріти до 180°
- обрізки перекладаємо на лист, аби підсушити в духовці
Готуємо крем:
- у сметану додаємо цукор
- легко збиваємо суміш міксером
- при бажанні до крему можна додаємо трішки лимонного соку
Збираємо торт:
- складаємо коржі один на одного, промазуючи кремом кожен із них
- промазуємо верх і боки
- подрібнюємо обрізки коржів і посипаємо верх медівника та його боки крихтами
Щоб наш медівник набув правильного смаку, півтори години нехай полежить при кімнатній температурі на столі.
І тільки після цього медівник потрібно покласти в холодильник не менше, аніж на шість годин.
Прикрасити готовий медівник можна подрібненими горіхами, кокосовою стружкою, тертим шоколадом тощо.
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