Рецепт медівника – "Класичний"

Продукти для крему

сметана жирна - 800 г

цукор - 200 г

Продукти для коржів

масло вершкове - 50 г (82%)

яйці домашні – три шт.

цукор-пісок - 200 г

мед - 150 г

борошно - 500 г

дрібка солі

Побажання:

найідеальніший для медівника сорт меду – якісний каштановий чи гречаний

до тіста можна додавати мускатний горіх, мелений імбир, ванільний екстракт

не збільшувати кількість меду, зазначену в рецепті

заміна частини борошна для коржів на какао-порошок (за бажанням)

Як приготувати медівник "Класичний"

Готуємо коржі:

водяна лазня: у верхню ємність нарізаємо шматочками масло, підсипаємо цукор, мед та соду

збиваємо яйця із сіллю

змішуємо обидві суміші

поволі помішуючи, розтоплюємо усю цю масу

не кип'ятимо в жодному разі, бо яйця почнуть вурдитись

не знімаючи з лазні, досипаємо дві столові ложки борошна

інтенсивно розмішуємо, позбуваючись грудочок

прогріваємо суміш ще близько двох хвилини

знімаємо заготовку з лазні

залишаємо суміш трішки охолодитись

решту борошна підмішуємо невеличкими частинками до заварного тіста

ділимо суміш на вісім частин

з восьми частин ліпимо умовні кульки

обертаємо кожну кульку плівкою та ставимо на годинку в холодильник

на аркушах пергаменту розкачуємо коржі, аби були не товстіше двох міліметрів

за допомогою круглого трафарету обрізаємо коржі рівними колами

легенько попроколюйте коржі вилкою

обрізані краї поки відкладаємо в сторону

випікаємо кожен корж три хвилини в духовці, яку потрібно розігріти до 180°

обрізки перекладаємо на лист, аби підсушити в духовці

Готуємо крем:

у сметану додаємо цукор

легко збиваємо суміш міксером

при бажанні до крему можна додаємо трішки лимонного соку

Збираємо торт:

складаємо коржі один на одного, промазуючи кремом кожен із них

промазуємо верх і боки

подрібнюємо обрізки коржів і посипаємо верх медівника та його боки крихтами

Щоб наш медівник набув правильного смаку, півтори години нехай полежить при кімнатній температурі на столі.

І тільки після цього медівник потрібно покласти в холодильник не менше, аніж на шість годин.

Прикрасити готовий медівник можна подрібненими горіхами, кокосовою стружкою, тертим шоколадом тощо.