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Рецепт медівника – "Класичний"

25 липня, 2022 понедiлок
05:51
Суспільство Медівник

Прикрасити готовий медівник можна подрібненими горіхами, кокосовою стружкою, тертим шоколадом тощо

Продукти для крему

сметана жирна - 800 г 
цукор - 200 г 

Продукти для коржів

  • масло вершкове - 50 г (82%)
  • яйці домашні – три шт.
  • цукор-пісок - 200 г
  • мед - 150 г 
  • борошно - 500 г 
  • дрібка солі

Побажання:

  • найідеальніший для медівника сорт меду – якісний каштановий чи гречаний 
  • до тіста можна додавати мускатний горіх, мелений імбир, ванільний екстракт
  • не збільшувати кількість меду, зазначену в рецепті
  • заміна частини борошна для коржів на какао-порошок (за бажанням)

Як приготувати медівник "Класичний"

Готуємо коржі:

  • водяна лазня: у верхню ємність нарізаємо шматочками масло, підсипаємо цукор, мед та соду
  • збиваємо яйця із сіллю
  • змішуємо обидві суміші
  • поволі помішуючи, розтоплюємо усю цю масу 
  • не кип'ятимо в жодному разі, бо яйця почнуть вурдитись
  • не знімаючи з лазні, досипаємо дві столові ложки борошна
  • інтенсивно розмішуємо, позбуваючись грудочок
  • прогріваємо суміш ще близько двох хвилини 
  • знімаємо заготовку з лазні 
  • залишаємо суміш трішки охолодитись 
  • решту борошна підмішуємо невеличкими частинками до заварного тіста
  • ділимо суміш на вісім частин
  • з восьми частин ліпимо умовні кульки
  • обертаємо кожну кульку  плівкою та ставимо на годинку в холодильник
  • на аркушах пергаменту розкачуємо коржі, аби були не товстіше двох міліметрів
  • за допомогою круглого трафарету обрізаємо коржі рівними колами
  • легенько попроколюйте коржі вилкою
  • обрізані краї поки відкладаємо в сторону
  • випікаємо кожен корж три хвилини в духовці, яку потрібно розігріти до 180° 
  • обрізки перекладаємо на лист, аби підсушити в духовці

Готуємо крем:

  • у сметану додаємо цукор 
  • легко збиваємо суміш міксером 
  • при бажанні до крему можна додаємо трішки лимонного соку

Збираємо торт:

  • складаємо коржі один на одного, промазуючи кремом кожен із них
  • промазуємо верх і боки
  • подрібнюємо обрізки коржів і посипаємо верх медівника та його боки крихтами

Щоб наш медівник набув правильного смаку, півтори години нехай полежить при кімнатній температурі на столі.
І тільки після цього медівник потрібно покласти в холодильник не менше, аніж на шість годин. 

Прикрасити готовий медівник можна подрібненими горіхами, кокосовою стружкою, тертим шоколадом тощо.

рецепти
кулінарія
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