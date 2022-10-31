Рецепт. Медовик
Торт медовик: класичний рецепт. Для медовика найкраще підходять сорти меду високої якості з приємним ароматом
Рецепт покроково — домашній медовик
Інгредієнти для коржів:
- 50 г масла (82%)
- 200 г цукру
- 150 г меду (можна більше)
- 3 яйця
- 500 г борошна
- Сіль – не багато, на смак
Інгредієнти для крему:
- 800 г сметани (жирної)
- 200 г цукру
Медовик — рецепт приготування:
Робимо водяну лазню
У верхню ємність нарізаємо шматочками масло
Насипаємо цукор/соду/мед
Окремо збийте яйця разом із сіллю
Змішуємо з рештою інгредієнтів
Помішуємо, розтоплюючи масу до рідкого стану
Ні в якому разі не кип'ятити
Суміш набуде білого відтінку та збільшиться в обсязі
Не знімаємо з лазні й засипаємо 2 столові ложки борошна
Розмішуємо, розбиваючи грудочки
Прогріваємо дві хвилини
Забираємо заготовку з лазні
Залиште на охолодження до стану ще теплого
Борошно, яке залишилося, замішуємо у заварне тісто
Засипаємо його малими частинами
Робимо пластичне тісто
Заготовки розділіть до 10 рівних частин
Ліпимо з них кульки
Кожну огортаємо плівкою
Ставимо в холодильник на одну годину
Готуємо аркуші пергаменту
З кожної кульки розкатуємо дуже тонкий корж
За допомогою круглого трафарету обрізаємо рівні кола
Проколюємо кожен коржик вилкою
Обрізані краї відкладаємо на потім
Випікаємо кожен корж у розігрітій духовці (до 180° C), час – до 4 хв.
Обрізки з коржиків підсушуємо в духовці
Готуємо крем для медовика:
- Засипаємо в сметану цукор
- Збийте міксером
- Збираємо медовик, складаючи коржі один на одного, промазуючи та просякаючи кожен із них кремом
- Перемащуємо також верх і боки
- Блендером подрібнюємо обрізки
- Посипаємо верх і боки медовика цією крихтою
- Витримуємо медовик півтори години при кімнатній температурі
- Кладемо в холодильник на шість годин
- Накриваємо від сторонніх запахів у холодильнику
- Прикрашаємо домашній торт медовик посипанням подрібнених обрізків
На смак до прикрас можна додати: подрібнені горіхи, тертий шоколад чи стружку кокосу.
Смачного!
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