Рецепт. Медовик

Рецепт покроково — домашній медовик

Інгредієнти для коржів:

50 г масла (82%)

200 г цукру

150 г меду (можна більше)

3 яйця

500 г борошна

Сіль – не багато, на смак

Інгредієнти для крему:

800 г сметани (жирної)

200 г цукру

Медовик — рецепт приготування:

Робимо водяну лазню

У верхню ємність нарізаємо шматочками масло

Насипаємо цукор/соду/мед

Окремо збийте яйця разом із сіллю

Змішуємо з рештою інгредієнтів

Помішуємо, розтоплюючи масу до рідкого стану

Ні в якому разі не кип'ятити

Суміш набуде білого відтінку та збільшиться в обсязі

Не знімаємо з лазні й засипаємо 2 столові ложки борошна

Розмішуємо, розбиваючи грудочки

Прогріваємо дві хвилини

Забираємо заготовку з лазні

Залиште на охолодження до стану ще теплого

Борошно, яке залишилося, замішуємо у заварне тісто

Засипаємо його малими частинами

Робимо пластичне тісто

Заготовки розділіть до 10 рівних частин

Ліпимо з них кульки

Кожну огортаємо плівкою

Ставимо в холодильник на одну годину

Готуємо аркуші пергаменту

З кожної кульки розкатуємо дуже тонкий корж

За допомогою круглого трафарету обрізаємо рівні кола

Проколюємо кожен коржик вилкою

Обрізані краї відкладаємо на потім

Випікаємо кожен корж у розігрітій духовці (до 180° C), час – до 4 хв.

Обрізки з коржиків підсушуємо в духовці

Готуємо крем для медовика:

- Засипаємо в сметану цукор

- Збийте міксером

- Збираємо медовик, складаючи коржі один на одного, промазуючи та просякаючи кожен із них кремом

- Перемащуємо також верх і боки

- Блендером подрібнюємо обрізки

- Посипаємо верх і боки медовика цією крихтою

- Витримуємо медовик півтори години при кімнатній температурі

- Кладемо в холодильник на шість годин

- Накриваємо від сторонніх запахів у холодильнику

- Прикрашаємо домашній торт медовик посипанням подрібнених обрізків

На смак до прикрас можна додати: подрібнені горіхи, тертий шоколад чи стружку кокосу.

Смачного!