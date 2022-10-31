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Рецепт. Плов
Плов – це самодостатня страва. Для неї не потрібно ніяких додаткових страв до столу. Як виключення – легкий салат із томатів та чай
Інгредієнти
- М'яса - 1 кг
- Довгозернистий рис - 700 г
- Морква - 600 г
- Цибуля - 400 г
- Олія - 200 мл
- Барбарис - 1 столова ложка
- Зіра - 1 столова ложка
- Куркума - 1 чайна ложка
- Часник - 2 головки
- Сіль/перець
Як приготувати плов
- Промиваємо рис холодною водою
- Заливаємо холодною водою
- Залишити постояти
- Нарізаємо цибулю півкільцями
- Нарізаємо моркву брусочками середнього розміру
- Нарізаємо величенькими шматочками м'ясо
- Розігріваємо в казані півпорції олії
- Викладаємо цибулю
- Смажимо 5 хвилин
- Додаємо м'ясо, обсмажуємо, активно помішуємо 5 хвилин
- Додаємо решту олії
- Викладаємо моркву, смажимо до 10 хвилин
- Додаємо барбарис і зіру
- Додаємо куркуму
- Солимо і перчимо
- Перемішуємо та вливаємо одну склянку окропу, аби закрити водою м’ясо
- Вставляємо очищені головки часнику
- Варимо на маленькому вогні під кришкою до 50 хвилин
- Висипаємо на м'ясо рис (без води)
- Не перемішуючи, тільки розрівнюємо
- Заливаємо окропом, аби рис був вкритий водою приблизно на два сантиметри заввишки
- Не перемішуємо
- Досолюємо
- Готуємо до 15 хвилин на малому вогні
- Робимо кілька отворів у страві для виходу пари
- Закриваємо кришкою
- Доводимо до готовності приблизно 20 хвилин
- Плову НЕ перемішуємо
- Вже готовий плов перемішуємо не більше, ніж трьома рухами
- Подаємо до столу
Смачного!
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