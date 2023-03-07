Рецепт приготування качки з хрусткою картоплею та соусом
Досвідчені кулінари радять купувати охолоджену качку вагою до трьох кілограм. Тоді страва буде соковитою та ніжною на смак. Якщо ви придбали заморожену птицю – спочатку залиште її в холодильнику для поступового розморожування, а пізніше нехай розморожується при кімнатній температурі
Інгредієнти (на 2 качки невеликого розміру):
- Дві качки по два кг (з нутрощами та шийкою)
- Три гілки свіжого розмарину
- Один мускатний горіх
- Три морквини
- П’ять см кореня імбиру
- Два стебла селери
- Половина палички кориці
- Три лаврові листи
- Апельсин - 2 шт.
- Одна ст. л. солі
- Вісім зубчиків часнику
- Три цибулини (червоні)
- Два кг картоплі
- Один літр води (можна курячого бульйону)
- Спеції для картоплі (на ваш смак)
- Дві ст. л. борошна
- Портвейн - 200 мл
Рецепт приготування качки:
- Відокремлюємо листя однієї гілки розмарину від стебла
- Натираємо на тертці 1/2 мускатного горіха
- Натираємо на тертці цедру апельсин
- Змішуємо все, що ми натерли, з ложкою солі
- Беремо помиті, випатрані та просушені від вологи дві качки
- Натираємо качок сумішшю, яку вже зробили, ззовні та зсередини
- Перекладаємо птицю в миску й накриваємо
- Кладемо в холодильник на 2-3 годин
- А далі розігріваємо духовку до 180 °C
- Начиняємо качок розмарином, половинками апельсинів та часником
- Нарізаємо очищену моркву, селеру, цибулю та імбир
- Викладаємо все в глибоке деко
- Додаємо лавровий лист, корицю, нарізані шийки та тельбухи
- Кладемо деко на нижній рівень духовки
- На ґрати над деко кладемо качок грудками нагору, щоб стікав жир
- Очищаємо картоплю
- Нарізаємо картоплю шматочками й кладемо у холодну воду
- Доводимо до кипіння
- Варимо до 10 хв.
- Відкидаємо на друшляк
- Через годину дістаємо деко з овочами та тельбухами
- Замість нього одразу ж ставимо порожнє деко
- Жир із листа переливаємо в миску
- Овочі та частини качки кладемо у каструлю
- На деко вливаємо трішки окропу, щоб зібрати шматочки з денця
- Зливаємо рідину в каструлю з овочами
- Додайте літр води/бульйону
- Ставимо на середній вогонь
- Жир, що підіймається на поверхню, знімаємо ложкою
- Кладемо варену картоплю на лист, який залишився в духовці
- Додаємо 3-5 ложки жиру, злитого з овочів
- Приправляємо спеціями
- Запікаємо ще одну годину
- В іншій каструлі розігріваємо дві столові ложки жиру
- Висипаємо туди борошно
- Перемішуємо до консистенції пасти
- Додаємо туди вміст каструлі з овочами
- Вливаємо туди ж портвейн
- Доводимо до кипіння
- Варимо, помішуючи, півгодини
- Дістаємо з духовки картоплю та качок
- Тушки птиць відкладаємо на тарілки
- Накриваємо фольгою
- Залишаємо постояти до 20 хвилин
- Вміст каструлі проціджуємо через сито, притискаючи овочі
- Переливаємо його в чистий посуд і підтримуйте на слабкому вогні до теплого стану
- Щипцями відокремлюємо м'ясо від кісток
- Руками розриваємо м'ясо на шматочки
- Подаємо до столу з картоплею та соусом
Смачного!
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