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Рецепт приготування качки з хрусткою картоплею та соусом

7 березня, 2023 вiвторок
10:11
рецепти Рецепт приготування качки

Досвідчені кулінари радять купувати охолоджену качку вагою до трьох кілограм. Тоді страва буде соковитою та ніжною на смак. Якщо ви придбали заморожену птицю – спочатку залиште її в холодильнику для поступового розморожування, а пізніше нехай розморожується при кімнатній температурі

Інгредієнти (на 2 качки невеликого розміру):

  • Дві качки по два кг (з нутрощами та шийкою)
  • Три гілки свіжого розмарину
  • Один мускатний горіх
  • Три морквини
  • П’ять см кореня імбиру
  • Два стебла селери
  • Половина палички кориці
  • Три лаврові листи
  • Апельсин - 2 шт.
  • Одна ст. л. солі
  • Вісім зубчиків часнику
  • Три цибулини (червоні)
  • Два кг картоплі
  • Один літр води (можна курячого бульйону)
  • Спеції для картоплі (на ваш смак)
  • Дві ст. л. борошна
  • Портвейн - 200 мл

Рецепт приготування качки:

  • Відокремлюємо листя однієї гілки розмарину від стебла
  • Натираємо на тертці 1/2 мускатного горіха
  • Натираємо на тертці цедру апельсин 
  • Змішуємо все, що ми натерли, з ложкою солі
  • Беремо помиті, випатрані та просушені від вологи дві качки
  • Натираємо качок сумішшю, яку вже зробили, ззовні та зсередини
  • Перекладаємо птицю в миску й накриваємо
  • Кладемо в холодильник на 2-3 годин
  • А далі розігріваємо духовку до 180 °C
  • Начиняємо качок розмарином, половинками апельсинів та часником
  • Нарізаємо очищену моркву, селеру, цибулю та імбир
  • Викладаємо все в глибоке деко
  • Додаємо лавровий лист, корицю, нарізані шийки та тельбухи
  • Кладемо деко на нижній рівень духовки
  • На ґрати над деко кладемо качок грудками нагору, щоб стікав жир
  • Очищаємо картоплю
  • Нарізаємо картоплю шматочками й кладемо у холодну воду
  • Доводимо до кипіння
  • Варимо до 10 хв.
  • Відкидаємо на друшляк 
  • Через годину дістаємо деко з овочами та тельбухами
  • Замість нього одразу ж ставимо порожнє деко
  • Жир із листа переливаємо в миску
  • Овочі та частини качки кладемо у каструлю
  • На деко вливаємо трішки окропу, щоб зібрати шматочки з денця
  • Зливаємо рідину в каструлю з овочами
  • Додайте літр води/бульйону
  • Ставимо на середній вогонь
  • Жир, що підіймається на поверхню, знімаємо ложкою
  • Кладемо варену картоплю на лист, який залишився в духовці
  • Додаємо 3-5 ложки жиру, злитого з овочів
  • Приправляємо спеціями
  • Запікаємо ще одну годину
  • В іншій каструлі розігріваємо дві столові ложки жиру
  • Висипаємо туди борошно
  • Перемішуємо до консистенції пасти
  • Додаємо туди вміст каструлі з овочами
  • Вливаємо туди ж портвейн
  • Доводимо до кипіння
  • Варимо, помішуючи, півгодини  
  • Дістаємо з духовки картоплю та качок
  • Тушки птиць відкладаємо на тарілки
  • Накриваємо фольгою
  • Залишаємо постояти до 20 хвилин
  • Вміст каструлі проціджуємо через сито, притискаючи овочі
  • Переливаємо його в чистий посуд і підтримуйте на слабкому вогні до теплого стану
  • Щипцями відокремлюємо м'ясо від кісток
  • Руками розриваємо м'ясо на шматочки
  • Подаємо до столу з картоплею та соусом

Смачного!

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