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Рецепт приготування паски

17 березня, 2023 п'ятниця
15:52
рецепти Рецепт приготування паски

Пропонуємо простий та смачний рецепт паски. Дотримуйтесь усіх пропорцій

Інгредієнти:

  • Один кілограм пшеничного борошна
  • Десять яєць
  • 400 мл молока
  • 200 г вершкового масла
  • 12 г сухих дріжджів
  • 16 г ванільного цукру
  • 250 г цукру
  • 150 г родзинок
  • Чверть чайної ложки солі
  • Цукрова пудра для глазурі

Приготування паски на Великдень:

  • Просіюємо борошно в глибоку та велику миску
  • Заливаємо упаковку сухих дріжджів теплим молоком (100 мл)
  • Перемішуємо, щоб дріжджі повністю розчинились 
  • У третій мисці змішуємо кілька столових ложок борошна та 100 мл молока
  • Далі слід ретельно перемішати борошно до рівномірної консистенції
  • Нагріваємо цю суміш у мікрохвильовій печі до гарячого стану (борошно повинне заваритись)
  • Додаємо в миску з дріжджами та молоком кілька столових ложок борошна
  • Далі слід ретельно перемішати цю суміш
  • Чекаємо, поки підніметься опара
  • Через п’ятнадцять хвилин вливаємо в миску із завареним тістом нашу опару
  • Додаємо в миску з тістом ще 100 мл теплого молока
  • Також додаємо кілька столових ложок борошна
  • Знову слід ретельно перемішати усі складові
  • Тісто має нагадувати рідку сметану
  • Залишаємо тісто на одну годину постояти
  • Знов у велику миску кладемо десять яєчних жовтків
  • Додаємо 250 г вершкового масла
  • Додаємо 200 г цукру
  • Додаємо дрібку солі
  • Знову перемішуємо усі ці інгредієнти
  • Додаємо ванільний цукор
  • Додаємо цедру
  • Опару, що піднялась, перекладаємо в миску до яєць
  • Додаємо в наше тісто три яєчні білки
  • Поволі додаємо в миску борошно (що залишилося)
  • Вимішуємо наше тісто на столі
  • Стіл попередньо посипаємо борошном
  • Вимішувати тісто слід не менше п’ятнадцяти хвилин
  • Кладемо наше тісто в миску
  • Накриваємо харчовою плівкою
  • Даємо настоятись та піднятись (півтори години)
  • Далі виминаємо тісто й нашпиговуємо його цукатами та родзинками
  • Залишаємо тісто постояти ще (не більше двадцяти хвилин)
  • Змащуємо форми для паски вершковим маслом
  • Трішки посипаємо їх борошном
  • У кожну форму кладемо тісто (обсягом не більше третини формочки)
  • Залишаємо формочки з тістом постояти (на півтори години)
  • Далі змащуємо паски збитим яйцем
  • Випікаємо в духовці, розігрітій до 180 градусів
  • Час випікання залежить від розміру форми
  • У середньому паску печуть від 30-ти до 50-ти хв.
  • Виймаємо паски з духовки
  • Даємо охолонути
  • Три яєчні білки перетираємо з цукровою пудрою (глазур)
  • Змащуємо паски глазур'ю
  • Зверху посипаємо спеціальною присипкою

Смачного!
 

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