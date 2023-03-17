Рецепт приготування паски
Пропонуємо простий та смачний рецепт паски. Дотримуйтесь усіх пропорцій
Інгредієнти:
- Один кілограм пшеничного борошна
- Десять яєць
- 400 мл молока
- 200 г вершкового масла
- 12 г сухих дріжджів
- 16 г ванільного цукру
- 250 г цукру
- 150 г родзинок
- Чверть чайної ложки солі
- Цукрова пудра для глазурі
Приготування паски на Великдень:
- Просіюємо борошно в глибоку та велику миску
- Заливаємо упаковку сухих дріжджів теплим молоком (100 мл)
- Перемішуємо, щоб дріжджі повністю розчинились
- У третій мисці змішуємо кілька столових ложок борошна та 100 мл молока
- Далі слід ретельно перемішати борошно до рівномірної консистенції
- Нагріваємо цю суміш у мікрохвильовій печі до гарячого стану (борошно повинне заваритись)
- Додаємо в миску з дріжджами та молоком кілька столових ложок борошна
- Далі слід ретельно перемішати цю суміш
- Чекаємо, поки підніметься опара
- Через п’ятнадцять хвилин вливаємо в миску із завареним тістом нашу опару
- Додаємо в миску з тістом ще 100 мл теплого молока
- Також додаємо кілька столових ложок борошна
- Знову слід ретельно перемішати усі складові
- Тісто має нагадувати рідку сметану
- Залишаємо тісто на одну годину постояти
- Знов у велику миску кладемо десять яєчних жовтків
- Додаємо 250 г вершкового масла
- Додаємо 200 г цукру
- Додаємо дрібку солі
- Знову перемішуємо усі ці інгредієнти
- Додаємо ванільний цукор
- Додаємо цедру
- Опару, що піднялась, перекладаємо в миску до яєць
- Додаємо в наше тісто три яєчні білки
- Поволі додаємо в миску борошно (що залишилося)
- Вимішуємо наше тісто на столі
- Стіл попередньо посипаємо борошном
- Вимішувати тісто слід не менше п’ятнадцяти хвилин
- Кладемо наше тісто в миску
- Накриваємо харчовою плівкою
- Даємо настоятись та піднятись (півтори години)
- Далі виминаємо тісто й нашпиговуємо його цукатами та родзинками
- Залишаємо тісто постояти ще (не більше двадцяти хвилин)
- Змащуємо форми для паски вершковим маслом
- Трішки посипаємо їх борошном
- У кожну форму кладемо тісто (обсягом не більше третини формочки)
- Залишаємо формочки з тістом постояти (на півтори години)
- Далі змащуємо паски збитим яйцем
- Випікаємо в духовці, розігрітій до 180 градусів
- Час випікання залежить від розміру форми
- У середньому паску печуть від 30-ти до 50-ти хв.
- Виймаємо паски з духовки
- Даємо охолонути
- Три яєчні білки перетираємо з цукровою пудрою (глазур)
- Змащуємо паски глазур'ю
- Зверху посипаємо спеціальною присипкою
Смачного!
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