Рецепт тіста на пельмені та приготування начинки
Рецепт тіста на пельмені. Найсмачнішим тісто буде з використанням гарячої води та олії. Тоді воно буде еластичним, не буде розварюватись, легко ліпити
Для більшої соковитості фаршу — додайте трішки води в начинку.
Продукти та інгредієнти для тіста
- Борошно пшеничне ½ кг
- Борошно пшеничне (невелика кількість) для роботи з тістом
- 250 мл гарячої води (приблизно 70/75 градусів)
- 1 яйце
- 1 чайна ложка солі (без гірки)
- 25 мл рослинної олії
Замісити до однорідної пружної маси
Продукти та інгредієнти для начинки (фаршу)
- 550 г м'яса яловичини, свинини чи курятини (можна й мішаний фарш)
- 200 г цибулі ріпчастої
- якщо м'ясо пісне – додайте 30 г сала
- 70/80 г води
- 1 ч. ложка солі (без гірки)
- перець та приправи – на смак
М'ясо, сало й цибулю перемолоти, додати інші інгредієнти й добре вимішати. Ліпимо за традиційною формою пельмені та варимо їх. Лист лавровий, сіль, чорний перець горошком у киплячу воду кладемо на смак. Для додаткової пікантності смаку у воду кидаємо ще й чверть очищеної цибулини. Подаємо до столу, змащуючи олією, вершковим маслом або сметаною.
Смакуйте на здоров’я!
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