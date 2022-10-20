Рецепт тіста на пельмені та приготування начинки

Для більшої соковитості фаршу — додайте трішки води в начинку.

Продукти та інгредієнти для тіста

Борошно пшеничне ½ кг

Борошно пшеничне (невелика кількість) для роботи з тістом

250 мл гарячої води (приблизно 70/75 градусів)

1 яйце

1 чайна ложка солі (без гірки)

25 мл рослинної олії

Замісити до однорідної пружної маси

Продукти та інгредієнти для начинки (фаршу)

550 г м'яса яловичини, свинини чи курятини (можна й мішаний фарш)

200 г цибулі ріпчастої

якщо м'ясо пісне – додайте 30 г сала

70/80 г води

1 ч. ложка солі (без гірки)

перець та приправи – на смак

М'ясо, сало й цибулю перемолоти, додати інші інгредієнти й добре вимішати. Ліпимо за традиційною формою пельмені та варимо їх. Лист лавровий, сіль, чорний перець горошком у киплячу воду кладемо на смак. Для додаткової пікантності смаку у воду кидаємо ще й чверть очищеної цибулини. Подаємо до столу, змащуючи олією, вершковим маслом або сметаною.

Смакуйте на здоров’я!