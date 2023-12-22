Рейтинг УЄФА: Україна ввійшла у топ-5 найкращих футзальних збірних Європи

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

УЄФА оновив рейтинг футзальних збірних після завершення елітного раунду відбору ЧС-2024. Збірна України, яка кваліфікувалась на змагання, піднялась на п’яте місце у списку найкращих європейських збірних.

Якщо українці до завершення поточного сезону залишаться в топ-5, то у розіграші 2024/2025 футзальної ЛЧ вперше в історії нашу країну представлятимуть одразу дві команди.