Рейтинг УЄФА: Україна ввійшла у топ-5 найкращих футзальних збірних Європи
У п'ятницю, 22 грудня, УЄФА оновив рейтинг чоловічих футзальних збірних Європи
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
УЄФА оновив рейтинг футзальних збірних після завершення елітного раунду відбору ЧС-2024. Збірна України, яка кваліфікувалась на змагання, піднялась на п’яте місце у списку найкращих європейських збірних.
Якщо українці до завершення поточного сезону залишаться в топ-5, то у розіграші 2024/2025 футзальної ЛЧ вперше в історії нашу країну представлятимуть одразу дві команди.
- 20 грудня збірна України з футзалу перемогла Польщу та вийшла до фінальної частини чемпіонату світу - 2024.
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