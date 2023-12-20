Україна перемогла Польщу та вийшла на ЧС-2024 з футзалу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перед заключним матчем групового раунду Україна мала 10 очок та посідала в групі B друге місце. Наша команда гарантувала собі щонайменше друге місце та участь у плей-офф кваліфікації. Польща набрала 12 пунктів та займала першу позицію. Для того, аби відібрати у поляків лідерство, українцям у Лодзі було необхідно перемагати головного конкурента.

Збірна України забила чотири голи ще у першому таймі - дубль зробив Ігор Корсун, по м`ячу на рахунку Данила Абакшина та Петра Шотурми.

Польща скоротила відставання в середині другого тайму зусиллям Павела Каневські, який забив двічі. Однак Ростислав Семенченко забив у ворота поляків п'ятий гол та знову зробив перевагу своєї команди комфортною.

Польща продовжила чинити опір та завдяки голу Якуба Рачковскі знову наблизилася до України. Проте на більше у господарів майданчика сил не вистачило.

Збірна України перемогла Польщу 5:3, набрала 13 очок та напряму вийшла до фінальної частини чемпіонату світу. Поляки зіграють у стикових матчах.

Чемпіонат світу відбуватиметься в Узбекистані з 14 вересня до 6 жовтня 2024 року.

ЧС-2024 з футзалу

Відбірковий турнір

6-й тур. Група B

20 грудня

Польща - Україна 3:5