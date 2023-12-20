Україна перемогла Польщу та вийшла на ЧС-2024 з футзалу
Збірна України з футзалу перемогла Польщу та вийшла до фінальної частини чемпіонату світу - 2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Перед заключним матчем групового раунду Україна мала 10 очок та посідала в групі B друге місце. Наша команда гарантувала собі щонайменше друге місце та участь у плей-офф кваліфікації. Польща набрала 12 пунктів та займала першу позицію. Для того, аби відібрати у поляків лідерство, українцям у Лодзі було необхідно перемагати головного конкурента.
Збірна України забила чотири голи ще у першому таймі - дубль зробив Ігор Корсун, по м`ячу на рахунку Данила Абакшина та Петра Шотурми.
Польща скоротила відставання в середині другого тайму зусиллям Павела Каневські, який забив двічі. Однак Ростислав Семенченко забив у ворота поляків п'ятий гол та знову зробив перевагу своєї команди комфортною.
Польща продовжила чинити опір та завдяки голу Якуба Рачковскі знову наблизилася до України. Проте на більше у господарів майданчика сил не вистачило.
Збірна України перемогла Польщу 5:3, набрала 13 очок та напряму вийшла до фінальної частини чемпіонату світу. Поляки зіграють у стикових матчах.
Чемпіонат світу відбуватиметься в Узбекистані з 14 вересня до 6 жовтня 2024 року.
ЧС-2024 з футзалу
Відбірковий турнір
6-й тур. Група B
20 грудня
Польща - Україна 3:5
- 20 вересня у 2-му турі відбіркового раунду ЧС з футзалу збірна України поступилась Польщі.
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