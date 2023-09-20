Україна програла Польщі у відборі на ЧС з футзалу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився поразкою збірної України з рахунком 2:3. Хоч наша команда і вела 2:0 завдяки голам Ігоря Корсуна та Олександра Педяша, проте не втримала перевагу і пропустила 3 м'ячі.

Це був другий матч нашої команди у кваліфікації ЧС-2024 з футзалу. Раніше збірна України розгромила Бельгію 10:2.

У турнірній таблиці групи B Польща й Україна мають по 3 бали та ділять 2-3 місце. Лідирує Сербія, яка поки не зіграла другий матч, але перемогла у першому. Бельгія - остання.

ЧС-2024

Кваліфікація. 2-й тур. Чоловіки

20 вересня

Україна - Польща 2:3