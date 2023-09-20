Україна програла Польщі у відборі на ЧС з футзалу
У 2-му турі відбіркового раунду ЧС з футзалу збірна України поступилась Польщі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився поразкою збірної України з рахунком 2:3. Хоч наша команда і вела 2:0 завдяки голам Ігоря Корсуна та Олександра Педяша, проте не втримала перевагу і пропустила 3 м'ячі.
Це був другий матч нашої команди у кваліфікації ЧС-2024 з футзалу. Раніше збірна України розгромила Бельгію 10:2.
У турнірній таблиці групи B Польща й Україна мають по 3 бали та ділять 2-3 місце. Лідирує Сербія, яка поки не зіграла другий матч, але перемогла у першому. Бельгія - остання.
ЧС-2024
Кваліфікація. 2-й тур. Чоловіки
20 вересня
Україна - Польща 2:3
- У неділю, 19 березня, жіноча збірна України поступилася Іспанії у фіналі чемпіонату Європи з футзалу.
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