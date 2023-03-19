Україна програла Іспанії у фіналі жіночого Євро-2023 з футзалу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Вирішальний матч Євро-2023 відбувався в угорському Дебрецені. Фаворитом у фіналі вважалася збірна Іспанії, яка захищала чемпіонський титул та виграла перший в історії Євро, який відбувся у 2019 році. Українки раніше у фіналі ЧЄ не грали.

У підсумку дива не сталося — Україна програла Іспанії з рахунком 1:5 та здобула срібло Євро-2023. Єдиний гол у складі українок на 36-й хвилині забила Ганна Шульга.

Іспанки стали чемпіонками Європи втретє поспіль.

Футзал

Євро-2023

Жінки. Фінал

Дебрецен, Угорщина

Іспанія - Україна 5:1