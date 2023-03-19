Україна програла Іспанії у фіналі жіночого Євро-2023 з футзалу
У неділю, 19 березня, жіноча збірна України поступилася у фіналі чемпіонату Європи з футзалу Іспанії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Вирішальний матч Євро-2023 відбувався в угорському Дебрецені. Фаворитом у фіналі вважалася збірна Іспанії, яка захищала чемпіонський титул та виграла перший в історії Євро, який відбувся у 2019 році. Українки раніше у фіналі ЧЄ не грали.
У підсумку дива не сталося — Україна програла Іспанії з рахунком 1:5 та здобула срібло Євро-2023. Єдиний гол у складі українок на 36-й хвилині забила Ганна Шульга.
Іспанки стали чемпіонками Європи втретє поспіль.
Футзал
Євро-2023
Жінки. Фінал
Дебрецен, Угорщина
Іспанія - Україна 5:1
-
17 березня у півфіналі чемпіонату Європи з футзалу жіноча збірна України перемогла Угорщину.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.22
Купівля 38.22Продаж 38.99
-
EUR
Купівля 40.16Продаж 41.11
- Актуальне
- Важливе