Збірна України знищила Бельгію у відборі на ЧС з футзалу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився розгромною перемогою збірної України на виїзді. Українські футзалісти забили бельгійцям 10 голів, а пропустили лише 2.

Це був перший матч у кваліфікації ЧС-2024 з футзалу. Команди змагаються у групі B, де в паралельній зустрічі Сербія перемогла Польщу (2:1).

ЧС-2024

Кваліфікація. 1-й тур. Чоловіки

15 вересня

Бельгія - Україна - 2:10