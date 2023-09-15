Збірна України знищила Бельгію у відборі на ЧС з футзалу
У п'ятницю, 15 вересня, збірна України перемогла Бельгію у 1-му турі відбору на ЧС з футзалу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився розгромною перемогою збірної України на виїзді. Українські футзалісти забили бельгійцям 10 голів, а пропустили лише 2.
Це був перший матч у кваліфікації ЧС-2024 з футзалу. Команди змагаються у групі B, де в паралельній зустрічі Сербія перемогла Польщу (2:1).
ЧС-2024
Кваліфікація. 1-й тур. Чоловіки
15 вересня
Бельгія - Україна - 2:10
- У неділю, 19 березня, жіноча збірна України поступилася Іспанії у фіналі чемпіонату Європи з футзалу.
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