Про це інформує Укрінформ з посиланням на S&P Global Ratings

Агенція S&P знизила суверенний кредитний рейтинг Білорусі в іноземній валюті до вибіркового дефолту, а також рейтинг випуску єврооблігацій до дефолту.

"У встановлений термін, 29 червня 2022 року, уряд здійснив платіж у білоруських рублях – валюті, непередбаченій початковими умовами облігацій, на рахунок, відкритий в одному із білоруських банків", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що влада Білорусі намагалася знайти альтернативні способи погашення доларового боргу.

Агентство заявляє, що у разі виконання платежів з випуску Belarus-27 у валюті договору, рейтинг Білорусі може бути підвищений. Водночас додають, що "подальші неплатежі за іншими єврооблігаціями практично неминучі".

У S&P додають, що міжнародні санкції "позбавили або значно обмежили доступ Білоруської влади до світової фінансової інфраструктури і призначені канали оплати доларового боргу, включаючи єврооблігації, більше недоступні уряду".