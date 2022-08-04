Рейтингова агенція S&P заявила про дефолт Білорусі за єврооблігаціями
Міжнародна рейтингова агенція S&P знизила кредитний рейтинг Білорусі в іноземній валюті та оголосила про дефолт за єврооблігаціями
Про це інформує Укрінформ з посиланням на S&P Global Ratings
Агенція S&P знизила суверенний кредитний рейтинг Білорусі в іноземній валюті до вибіркового дефолту, а також рейтинг випуску єврооблігацій до дефолту.
"У встановлений термін, 29 червня 2022 року, уряд здійснив платіж у білоруських рублях – валюті, непередбаченій початковими умовами облігацій, на рахунок, відкритий в одному із білоруських банків", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що влада Білорусі намагалася знайти альтернативні способи погашення доларового боргу.
Агентство заявляє, що у разі виконання платежів з випуску Belarus-27 у валюті договору, рейтинг Білорусі може бути підвищений. Водночас додають, що "подальші неплатежі за іншими єврооблігаціями практично неминучі".
У S&P додають, що міжнародні санкції "позбавили або значно обмежили доступ Білоруської влади до світової фінансової інфраструктури і призначені канали оплати доларового боргу, включаючи єврооблігації, більше недоступні уряду".
- Міжнародне рейтингове агентство Moody's 14 липня назвало дефолтом виплати за зовнішнім боргом Білорусі в місцевих рублях.
- 19 липня рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емінента в іноземній валюті Білорусі з C до RD (обмежений дефолт).
- 27 червня відбувся дефолт Росії за зовнішнім боргом. РФ не здійснила платежі за єврооблігаціями 100 мільйонів доларів США, які потрібно було виплатити до 27 травня, це вважається дефолтом. Перед цим США фактично обмежили Росії доступ до коштів (заблоковано золотовалютний резерв в американських товарах).
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