"Резерви не такі вже й потужні": Гуменюк про війська РФ, які потерпають від контрбатарейної боротьби

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Маневр силами та засобами ворог здійснює з урахуванням того, наскільки сильно потерпає на Запорізькому напрямку, у тому числі й Токмацькому. Загарбники намагаються підтягувати резерви з Херсонського напрямку. Але внаслідок того, що окупанти потерпають від контрбатарейної боротьби, резерви не такі вже й потужні, щоб посилювати ще будь-який напрямок", - підкреслила Гуменюк.

За її словами, окупанти намагаються налагодити постачання резервів з Кримського півострова.

"Це складно, відбувається повільно й не відповідає темпу розвитку бойових подій, але росіяни потроху намагаються це робити", - додала Гуменюк.

Боєць Легіону Свобода Костянтин Денисов зазначив, що на Запорізькому фронті тривають запеклі бої, просування вперед ускладнює російська артилерія та авіація

Інститут вивчення війни пише, що українські захисники продовжують наступальні дії біля Бахмута на Донеччині та на заході Запорізької області























