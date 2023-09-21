"Резерви не такі вже й потужні": Гуменюк про війська РФ, які потерпають від контрбатарейної боротьби
Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк зазначила, що окупанти намагаються перекидати резерви з Херсонщини на Запорізький напрямок
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Маневр силами та засобами ворог здійснює з урахуванням того, наскільки сильно потерпає на Запорізькому напрямку, у тому числі й Токмацькому. Загарбники намагаються підтягувати резерви з Херсонського напрямку. Але внаслідок того, що окупанти потерпають від контрбатарейної боротьби, резерви не такі вже й потужні, щоб посилювати ще будь-який напрямок", - підкреслила Гуменюк.
За її словами, окупанти намагаються налагодити постачання резервів з Кримського півострова.
"Це складно, відбувається повільно й не відповідає темпу розвитку бойових подій, але росіяни потроху намагаються це робити", - додала Гуменюк.
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