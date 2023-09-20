Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Тут пекло: боєць ЗСУ про ситуацію на Запорізькому напрямку
Ексклюзив

Тут пекло: боєць ЗСУ про ситуацію на Запорізькому напрямку

20 вересня, 2023 середа
09:28
Війна з Росією

Боєць Легіону Свобода Костянтин Денисов зазначив, що на Запорізькому фронті тривають запеклі бої, просування вперед ускладнює російська артилерія та авіація

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Перебуваємо на Запорізькому напрямку, тут пекло. Росіяни, як подуріли. Вони гатять з усього озброєння, яке в них є. Ворог обстрілює нашу піхоту з гранатометів, з РСЗВ "Ураган", з вогнеметної системи "Сонцепьок". Дуже складно дається просування вперед. Російська артилерія б'є без зупинки. Ми відповідаємо якісно, але ворог має паритет в артилерії", - підкреслив Денисов.

За словами бійця, українській армії вкрай необхідно більше далекобійної зброї, яка добре себе зарекомендувала.

"Далекобійна зброя дозволяє вибивати російські пускові установки, руйнувати ворожу логістику. Нам потрібна авіація, тому що російські гелікоптери полюють за нашою технікою та скидають бомби з літаків", - додав Денисов.

Ситуація на фронті: останні новини

14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові звільнили село Андріївку неподалік Бахмута на Донеччині. Проте 3-тя ОШБр спростувала заяву та назвала її хибною.

Протягом 14 вересня Сили оборони успішно наступали в районі Кліщіївки Донецької області. За даними Генштабу, станом на ранок 15 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили Андріївку.

16 вересня в американському Інституті вивчення війни зазначили, що після того, як українські військові звільнили Андріївку, вони продовжили наступальні операції поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. Водночас для російської армії погіршилася тактична ситуація на південь від Бахмута.

Уже 17 вересня Сили оборони України повністю звільнили Кліщіївку, що на південь від Бахмута на Донеччині, проте ворог не полишає спроб захопити населений пункт.

У ранковому зведенні Генштабу 18 вересня повідомлялося, що українські військові відбили атаки РФ поблизу Білої Гори на Бахмутському напрямку, а в районі Кліщіївки Донецької області продовжують штурмові дії, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Згодом заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади ЗСУ майор Родіон Кудряшов зазначив, що після успішного просування ЗСУ відкривається можливість для звільнення Бахмута від окупантів.

18 вересня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав позиції бригад та батальйонів, які звільнили населені пункти Кліщіївка та Андріївка на Бахмутському напрямку.

Також напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за ще один тиждень повномасштабної війни українські захисники звільнили від окупантів 2 кв. км на Бахмутському напрямку, а також 5,2 кв. км української території на південному фронті.

Таким чином станом на 18 вересня звільнена площа під Бахмутом складає 51 кв. км, а на південному фронті від початку контрнаступу ЗСУ звільнили уже 261,7 кв. км.

19 вересня в ISW заявили, що нещодавнє просування українських військ на південь від Бахмуту спричинило деградацію оборонних підрозділів Росії в цьому районі, адже під час звільнення Андріївки та Кліщіївки ЗСУ знищили боєздатність елітних частин росіян.

19 вересня у Міноборони Великої Британії повідомили, що російські окупаційні війська зосередили сили для просування на Херсонському напрямку, а з півдня та сходу навпаки почали відводити свої підрозділи

Новини
зброя
ЗСУ
Запорізька область
Військові новини
допомога Україні
зброя для України
наступ ЗСУ
Читайте також:
19 вересня, 2023 вiвторок
Польща і Словаччина відреагували на позов України до СОТ щодо зерна
19 вересня, 2023 вiвторок
"У мене немає причин не довіряти": Ердоган заявив, що Путін хоче закінчення війни
Верховна Рада
18 вересня, 2023 понедiлок
Замість обмежень за віком: зареєстровано законопроєкт з іншою умовою відстрочки від мобілізації для здобувачів другої освіти
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.74
    Купівля 37.74
    Продаж 38.51
  • EUR
    Купівля 40.52
    Продаж 41.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
20 вересня
09:40
окупанти
У Сєвєродонецьку окупанти вимкнули мобільний зв'язок: мешканці ходять до сіл, щоб зв'язатися з рідними, - ОВА
09:26
Урсула фон дер Ляєн
"Я вражена": очільниця Єврокомісії оцінила прогрес України на шляху до Євросоюзу
09:15
Євробачення 2023
У Дії обрали журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023: кому віддали голоси
09:10
Фуміо Кісіда
Будь-коли й без жодних передумов: прем'єр Японії Кішіда заявив про готовність зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином
09:01
на фото: ЗСУ
Британська розвідка оцінила ситуацію на фронті після успіхів ЗСУ біля Бахмута
08:43
Снаряди 155-мм
Велика Британія планує поставити Україні ще десятки тисяч артилерійських снарядів
08:41
Ізраїль
Озброєння з електронним управлінням і ШІ: у Ізраїлі представили танк нового покоління
08:33
OPINION
Микола Княжицький
Про українсько-польські стосунки
08:29
Оновлено
збитий "Шахед"
Нічна атака РФ: сили ППО знищили 17 із 24 "шахедів"
08:00
Інфографіка
розбита російська техніка
Сили оборони ліквідували 520 окупантів, 7 танків і 37 дронів
07:44
Шахед
Дрон РФ атакував завод у Кременчуку на Полтавщині
07:32
Судан
CNN: Українські спецслужби могли атакувати союзників вагнерівців у Судані
06:57
мобілізація рф солдати орки
У Канаді прогнозують нову мобілізацію у РФ
06:37
Ентоні Блінкен
Нагірний Карабах: Блінкен закликав Алієва припинити вогонь та запевнив Вірменію у підтримці
06:31
Анонс
Олександр Зінченко, "Арсенал"
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 20 вересня
06:18
втрати окупантів
Втрати російських військових у Запорізькій області суттєво зросли, - ISW
06:01
Алла Басалаєва
Очільниця Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва потрапила в базу "Миротворець"
05:47
"Свідома політика нападників": Зеленська закликала генсека ООН допомогти повернути викрадених дітей з РФ
05:37
"Шахтар", Ліга чемпіонів
Поразка "Шахтаря", нічия "Мілана" та "Ньюкасла": результати всіх матчів вівторка в ЛЧ
05:15
ЄСПЛ
Вірменія звернулась до ЄСПЛ з вимогою зупинити обстріли цивільних з боку Азербайджану
04:58
Оновлено
повітряна тривога
Нічна атака "шахедів" 20 вересня. Хронологія подій
04:35
Інфографіка
"Шахтар", Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: який вигляд має таблиця групи "Шахтаря" після поразки у матчі з "Порту"
03:44
Зеленський в ООН
Зеленський закликав Трампа публічно презентувати мирний план для закінчення війни в Україні
02:55
Вероніка Мірошниченко
"Я мрію про той день, коли нарешті вже викину цей паспорт", - російська тенісистка намагається отримати українське громадянство
02:02
Верховна Рада
У парламенті зареєстрували проєкт постанови на підтримку оборонно-промислового комплексу України
01:42
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 19 вересня
01:29
боротьба, Юлія Ткач-Остапчук
Українка Ткач-Остапчук посіла друге місце на ЧС з боротьби
01:05
Оновлено
Анджей Дуда
Дуда не зміг зустрітися з Зеленським у Нью-Йорку та прокоментував зернові протиріччя
00:42
МЗС України
МЗС закликало українців не відвідувати Карабах та уникати місць скупчення у Вірменії
00:10
Барселона, Гаві, Ліга чемпіонів
"Барселона" забила 5 голів і знищила "Антверпен" у Лізі чемпіонів
2023, вiвторок
19 вересня
23:56
Георгій Судаков, "Шахтар" - "Порту", Ліга чемпіонів
"Шахтар" дав бій, але програв "Порту" у першому матчі Ліги чемпіонів
23:40
Ілон Маск
Neuralink Ілона Маска починає випробування мозкового чипа на людях з паралічем
23:24
Рустем Умеров
Створення Коаліції спроможностей: Умєров підбив перші підсумки зустрічі у форматі "Рамштайн"
22:57
Саміт НАТО, країни G7
Представники G7 розплановують довготривалу допомогу Україні, адже припускають, що війна може затягнутися на 6-7 років, - Bloomberg
22:42
Латвія
Латвія передасть Україні міномети, ППО та великокаліберні боєприпаси
22:12
Ексклюзив
запуск прапора
Бійці полку Калиновського та їхні цивільні співгромадяни запустили над Білоруссю біло-червоно-білий стяг
22:08
Ексклюзив
Ігор Лапін
Світ не готовий до швидкої поразки Росії, - офіцер ЗСУ Лапін
22:03
Зеленський в ООН
Зеленський на Генасамблеї ООН закликав до спільної підготовки Глобального саміту миру та покарання агресора
21:17
Disney випустила трейлер серіалу "Персі Джексон та Олімпійці"
21:05
Оновлено
Азербайджан
Азербайджан оголосив "антитерористичні заходи" у Карабаху, Вірменія заявила про "етнічні чистки"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV