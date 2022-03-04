Резервів армії РФ лишилося до неділі, - розслідувач Bellingcat
Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив, що резервів російської армії вистачить до неділі
Про це Христо Грозєв повідомив у етері "Україна 24".
За словами Грозєва, резерви РФ закінчуються і їх вистачить максимум до неділі.
"Звісно дуже складно говорити про це з даними, адже вони засекречені. Але судячи з поведінки армії і сповільненню просування, і звісно від джерел, які зливають інформацію. Їхні резерви, якщо не закінчились, то закінчаться до неділі. Дуже важливо, що вони робитимуть найближчі два дні розуміючи, що резерви закінчуються. І я дуже боюсь, що вони можуть погіршити ситуацію у найближчі години, дні", - сказав розслідувач Bellingcat.
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