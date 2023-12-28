Режисер "Феррарі" Майкл Манн розповів, що його дідусь родом з Житомирщини
Режисер фільмів "Сутичка", "Останній з могікан" та "Алі", продюсер стрічки "Авіатор" Майкл Манн поділився, що має українське коріння
Про це він сказав в інтервʼю "The Village Україна".
Американський режисер та продюсер Майкл Манн поділився, що стежить за подіями розвʼязаної Росією війни в Україні.
"По-перше, я стежу за боротьбою [у війні], яку зараз веде Україна. Бережіть себе, хай вам щастить. До речі, нещодавно я подивився документальний фільм Шона Пенна ["Суперсила" про перший етап повномасштабного вторгнення РФ в Україну], і це надзвичайна стрічка", – відзначив Манн.
Він також зауважив, що має "дещо, що тісно поєднує" його з Україною. Родина режисера емігрувала з України в першій половині 20 століття.
"Уся моя родина походить із міста Овруч [у Житомирській області]. Коли мій дідусь залишив [Україну] й вирушив до США, дві його сестри емігрували в Аргентину разом із дідусем і бабусею [аргентинсько-бразильського режисера українського походження] Гектора Бабенка. Я не знав про це, поки не познайомився з ним, він розповів мені цю історію. Тож дійсно, щось є таке в Україні, що сприяє народженню режисерів", - додав він.
28 грудня в український прокат виходить новий фільм Манна "Феррарі" про засновника Ferrari Енцо Феррарі.
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