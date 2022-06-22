Режисера Сокурова не випустили з Росії на культурологічну конференцію у Мілані
Кіноматографіст звернувся у Раду з прав людини при президенті Росії після того, як його не випустили за кордон
Про це інформує Медуза.
За словами Сокурова, за домовленістю з італійською та фінською сторонами, режисер мав поїхати з Петербурга у Гельсінкі, а звідти летіти на міланську конференцію, на якій 22 червня було заплановано його виступ.
Сокуров спробував перетнути кордон через пункт пропуску у Ленінградській області. Там співробітники російської прикордонної служби попросили його і його супутників вийти з авто, забрали у них паспорти і, за його словами, зникли на кілька годин.
Коли ж стало зрозуміло, що режисер не встигає на літак, до нього вийшов начальник прикордонслужби.
"Він, не дивлячись у вічі, спробував розповісти нам, що проти мого виїзду є розпорядження товариша Мішустіна (глава уряду РФ. - Ред.), яким таким, як я, заборонено перетинати кордон. Я ніколи не бачив Мішустіна живим... Звідки у Мішустіна такі застереження і ненависть до мене, я не міг зрозуміти", - написав Сокуров.
"Звісно, на тлі трагедії, що розгортається в Україні, все, що я розповів, може здатися, дрібницею. Абсурдом, нісенітницею. Та й просто черговим брутальним зверхнім ставленням держави до людини. Так, держави, бо саме таке системне ставлення силових відомств до громадянина з позиції зверхнього "надстояння" пояснює все, що трапилося", - сказано у листі Сокурова.
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