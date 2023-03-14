Резніков анонсував, що десята зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 15 березня
Десяте, ювілейне засідання донорів військової допомоги України у форматі "Рамштайн" відбудеться у середу, 15 березня
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у вівторок, 14 березня, на своїй Facebook-сторінці.
За словами міністра, у вівторок він з главою оборонного відомства Нідерландів Кайсою Оллонґрен відвідав Миколаївщину та Одещину, де обговорили "важливі питання в рамках підготовки до наступного засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться вже завтра, 15 березня".
- Напередодні майбутньої зустрічі у форматі "Рамштайн" Резніков поспілкувався телефоном з главою Пентагоном Ллойдом Остіном. Міністр повідомив, що обмінявся з американським колегою "думками про нашу співпрацю і шлях до перемоги".
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