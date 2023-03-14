Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у вівторок, 14 березня, на своїй Facebook-сторінці.

За словами міністра, у вівторок він з главою оборонного відомства Нідерландів Кайсою Оллонґрен відвідав Миколаївщину та Одещину, де обговорили "важливі питання в рамках підготовки до наступного засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться вже завтра, 15 березня".