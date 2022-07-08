Про це Резніков заявив на конференції Forbes "Будуємо разом".

Зокрема, до Збройних сил України мобілізовані 700 тис. осіб.

"Мобілізовані до ЗСУ – до 700 тис. осіб, прикордонники – до 60 тис., Нацгвардія – до 90 тис., Національна поліція – до 100 тис. У нас сьогодні понад 1 млн людей у формі забезпечують діяльність сектору безпеки й оборони", – сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

За словами Резнікова, така чисельність збройних сил також створює можливості для бізнесу. Приватні підприємства можуть виготовляти запчастини, стволи для гаубиць, кулемети, автомати, пістолети, патрони, порох, капсуля, гільзи тощо.

3 липня Резніков заявив, що завдяки постачанню американських систем протиповітряної оборони NASAMS збільшить можливості України щодо захисту землі та неба.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb