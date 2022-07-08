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Головна війна з Росією Країну від Росії боронить 1 мільйон українців, - Резніков

Країну від Росії боронить 1 мільйон українців, - Резніков

8 липня, 2022 п'ятниця
17:50
війна з Росією Ілюстративне фото

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що діяльність сектору безпеки й оборони забезпечують близько 1 млн осіб у різних структурах

Про це Резніков заявив на конференції Forbes "Будуємо разом".

Зокрема, до Збройних сил України мобілізовані 700 тис. осіб.

"Мобілізовані до ЗСУ – до 700 тис. осіб, прикордонники – до 60 тис., Нацгвардія – до 90 тис., Національна поліція – до 100 тис. У нас сьогодні понад 1 млн людей у формі забезпечують діяльність сектору безпеки й оборони", – сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

За словами Резнікова, така чисельність збройних сил також створює можливості для бізнесу. Приватні підприємства можуть виготовляти запчастини, стволи для гаубиць, кулемети, автомати, пістолети, патрони, порох, капсуля, гільзи тощо.

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Україна
Міністерство оборони
ЗСУ
поліція
мобілізація
Нацгвардiя
Олексій Резніков
Військові новини
Міністр оборони України
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