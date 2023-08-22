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OPINION

Резніков почав війну з журналістами

22 серпня, 2023 вiвторок
08:01
Погляд Віталій Шабунін

Міністр оборони назвав “фейком” головний документ з розслідування Ніколова про закупівлю літніх курток, які перетворились на "зимові”. І, звичайно ж, збрехав

“Він (Ніколов) якийсь там інвойс показав – це вигадка. Я не знаю, де він це взяв”, каже міністр. 

Голова парламентської ТСК з розслідування економічних злочинів Железняк підтверджує, що інформація Ніколова відповідає дійсності. І його ТСК бачила документи під час дослідження корупції на одній з регіональних митниць:

“Впевнений в тому, що пан Ніколов не помилився. І все це правда, в тому числі інвойси. Та там і не тільки вони є, щоб побачити проблему з закупівлею форми”.

Железняк обіцяє розставити крапки над “і” на найближчому засіданні антикоркомітету Ради в цю середу о 10:00. 

Резніков вкотре нахабно бреше, відмазуючись від чергового корупційного скандалу:

- Ніколов: Резніков знову вкрав в ЗСУ – ось документ.

- Резніков: Журналіст бреше – інвойс фейковий.

- Голова профільної ТСК: Інвойс справжній – Ніколов написав правду – Резніков краде.

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Що ще кому не зрозуміло? Хтось ще хоче й далі вмиватися “виправданнями” цього міністра оборони?

Окремі вітання оборонному комітету Ради, депутатів якого Резніков знову використав: “Депутати різних партій, зокрема й опозиційних, все ретельно вивчили й сказали: "У нас питань немає, все зрозуміло".

Якщо депутатам цього комітету “все зрозуміло” (а вони своїм мовчанням це підтверджують), то ці депутати – співучасники крадіжки Резнікова. Олександре Завітневичу, як ваші справи? 

Ну, і для розуміння мерзотності цього міністра наведу його цитату про Юрія Ніколова – одного з найавторитетніших журналістів-розслідувачів країни, якому цього року у Європі присудили одразу дві престижні премії.

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“Все, що публікує журналіст, якого називають Юрій Ніколов — як правило не відповідає дійсності. Це людина, яка звичайний маніпулянт — я не побоюсь цього слова".

Це пише міністр, який спочатку брехав про яйцекілограми. Тепер бреше про фейковість документів, які доводять крадіжку на куртках.

І це було б навіть смішно, якби не коштувало життів. Бо коли Міноборони краде на харчах і куртках, то закуповують менше, наприклад, дронів і захисту. А значить, хтось помре на полі бою.

І, так, пане міністре, я розумію, що після цієї комунікації ви будете мені мститися (як вже робили раніше). Командирів не чіпайте – майте залишки честі (про ефективність вже давно не йдеться).

Джерело

Про автора. Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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корупція в Україні
Війна з Росією
Олексій Резніков
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