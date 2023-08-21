За даними ЦПК, дебіторська заборгованість Міноборони — це кошти, що були сплачені за товари, які не були поставлені постачальниками — зросла до 36 мільярдів гривень.

Цифри простроченої заборгованості настільки великі, що починаючи з січня Міністерство почало судитись з постачальниками. Таким чином, Українська правда знайшла дані про позови до державних компаній "Укрспецекспорт", його дочірньої спеціалізованої зовнішньоторговельної фірми "Прогрес" та теж державного "Спецтехноекспорту". А також позов до створеної задля приведення закупівель до натовських стандартів ДП "Агенція оборонних закупівель", яка в результаті виявилась боржником перед МО та відповідачем перед ним у суді.

Загальна сума позовів за простроченими контрактами, які журналісти виявили в реєстрі – 8,9 мільярда гривень.

Трохи пізніше журналісти УП також опублікували також інформацію про ще одну компанію-боржника. Виявилось, що нікому не відома приватна компанія "Львівський арсенал" отримала від Міноборони не лише контракт на 1,4 мільярда гривень на постачання великої партії мінометних пострілів 120 мм і 82 мм, але і передплату у майже 100%.

В результаті компанія прострочила контракт і не передала ЗСУ жодної міни. Як виявилось, у компанії навіть не було експортної ліцензії від країни, де знаходились боєприпаси.

На жаль, історія про "Львівський арсенал" не найбільш шокуюча.

19 квітня 2023 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Міністерства оборони до державної компанії "Укрспецекспорт" про стягнення 27 086 063,15 грн.

Відповідно до судової ухвали, "Укрспецекспорт" мала поставити для Міноборони зброю на загальну суму 58.723.341,40 грн.

Міністерство наразі оскаржує непоставку у кількості 3500 штук мін з Судану за ціною 550 доларів за штуку.

Для виконання умов контракту у червні минулого року компанія отримала 97% передплати, тобто 57.755.000,00 грн. Наскільки відомо автору, геть не всі імпортери отримують 97% передплати, як це сталось у випадку "Львівського арсеналу" та "Укрспецекспорту". Головною умовою такої передплати є дуже швидка поставка.

Постачання мало бути здійснене не пізніше 15 червня 2022, але відповідач поставив продукцію лише частково, а саме у сумі 36.322.497,20 грн.

Значно цікавіші деталі є у звіті Держаудитслужби.

Там вказано, що через включення ДК "Укрспецекспорт" до калькуляції визначення ціни виробів прибутку та його погодження Міноборони договірна вартість товарів за контрактом № 403/1/22/146 завищена на загальну суму 1688254,33 гривні. Це ті самі 3% "агентських" від вартості зовнішньоекономічного контракту, за які зараз іде суперечка між МО і Держаудитслужбою.

Але це не найгірше – в аудиті проаналізовано звірки копій митних декларацій (Львівська митниця) на ввезення на територію України 120 мм мінометні міни ММУ03 у кількості 3500 штук.

ДК "Укрспецекспорт" листом від 11.08.2022 № ШЕ-20.2-5072 поінформувала Департамент озброєння, що на виконання контракту №403/1/22/146 поставлено 120 мм мінометних мін ММУОЗ (додаткове маркування на міні НЕ-843В) в кількості 3500 шт.

"Цим листом ДК "Укрспецекспорт" звернулася з проханням оперативно розв'язати питання щодо переведення військовою частиною (видалено редакцією) з обліку "МТД" в облік "Закупівля" 120 мм мінометних мін ММУОЗ в кількості 1330 шт. для документального закриття постачання товару (оформлення актів приймання передачі, повідомлення підтвердження, видаткові накладні) та погашення дебіторської заборгованості за вказаним контрактом.

Крім цього, листом поінформовано, що 120 мм мінометна міна ММУ03 (додаткове маркування на міні НЕ-843В) є продукцією, яка виробляється державною корпорацією - Military Industry Corporationта постачається лише ДК "Укрспецекспорт" в рамках державних контрактів", - сказано в аудиті.

Якщо ви не зрозуміли хитрий набір слів офіційних документів, то йдеться про те, що "Укрспецекспорт" фактично просить визнати міни (1330 штук), отримані в якості міжнародної технічної допомоги, їх постачання за контрактом. Бо це військова частина начебто їх помилково неправильно взяла на облік. Але військова частина, проаналізувавши всі документи, відмовилась це робити.

"Військове майно, яке начебто неправильно обліковане як міжнародна технічна допомога і майно яке зайшло, згідно з державним контрактом №403/1/22/146, мають розбіжності в датах постачання, кількостях поставленого майна і номерних знаках автомобілів, якими було здійснено постачання. Виходячи з наведеного, командування військової частини повідомляє, що підстав вважати, що 12.05.2022 поставлене майно на виконання контракту №403/1/22/146 немає", - сказано у звіті ДАСУ.

Тобто компанія так і лишилась винна Міноборони поставку 1330 мін.

"На порушення підпункту 1 пункгу 7.2 контракту № 403/1/22/146, частини першої статті 230 Господарського кодексу України, ДК "Укрспецекспорт" не сплатила Міноборони пеню і штраф (розрахунково на 01.03.2023) на суму 5645014,73 грн, при цьому Міністерство не заявило вимогу щодо сплати штрафних санкцій за господарське правопорушення, як це передбачено частиною третьою статті 232 Господарського кодексу України", - сказано у звіті ДАСУ.

Отож, компанія не виконала за рік контракт і не ставила більше тисячі мін. Далі спробувала видати за свої міни, які надані в рамках МТД. Не вийшло. Справа в суді

Ще 30 вересня 2022 року розслідуванням вказаної справи займається ДБР. Номер провадження № 62022000000000783. Це можна побачити в ухвалах суду.

Можливо, скоро ми побачимо результати розслідування по державній компанії, особливо зважаючи на те, що 27 липня 2022 міністр Олексій Резніков звільнив керівника "Укрспецекспорту" Вадима Ноздрю та Спецтехноекспорту Євгена Ларіна.

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Про автора. Павло Капко, журналіст

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