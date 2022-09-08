Резніков подарував Столтенбергу уламок російської ракети "Калібр"

Про це Олексій Резніков написав у Twitter.

"У мене була дуже продуктивна і надихаюча зустріч зі Столтенбергом на авіабазі Рамштайн. НАТО планує організувати навчання на основі стандартів NSPA для української Агенції з оборонних закупівель", – пише Резніков.

Також міністр оборони України оприлюднив фотографію на якій Столтенберг тримає фрагмент російської крилатої ракети "Калібр", яка була націлена на Київ.

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Міністр оборони США Ллойд Остін заявив в Рамштайні, що Україна має отримувати зброю безперебійно, допомога на $675 млн включатиме ракетні, артилерійські і протитанкові засоби.