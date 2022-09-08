Про це він розповів в етері Еспресо.



"Давайте відійдемо від стандартного розуміння зустрічей у Рамштайн через зразки озброєнь. Є важлива відмінність цього Рамштайну, зважаючи на останні публікації в американській пресі, а саме компанія CNN повідомила про обговорення на зустрічі у Рамштайні планів щодо середньострокової та довгострокової підтримки Збройних Сил України через формування нових планів та підходів. Цей план обговорюється за участю українських та американських військових, на яких посилається CNN і говорить про те, що американці хочуть розуміти плани України щодо своєї армії через п'ять років та через роки після завершення війни з РФ. Тобто перші обриси такого плану і будуть представлені на Рамштайні з боку Пентагону", - прокоментував військовий аналітик.



Сергій Згурець зауважив, що це саме той стратегічний підхід, якого ми давно очікували. Цей план довгостроковий, який буде стосуватися трансформації усієї подальшої допомоги з боку США і вплине на структурні зміни в українській армії. І публікація від 7 вересня статті Залужного в Укрінформі і є частково відлунням процесу, який сьогодні відбувається між американською та українською сторонами. І зусилля Рамштайну мають бути дотичними до тих змін, які мають відбутися у Збройних Силах України для забезпечення подальшої перемоги та контролю над власними територіями.



"Також Залужний говорить, що давайте підходити до якісних змін через розширення спроможностей української армії зі ставкою на ракетні зразки, що і буде обговорюватися у Рамштайні та ляже в основу стратегічного плану змін структури українського війська. Цей план має бути готовим впродовж двох місяців, потім ухвалений Байденом і далі винесений на основу трансформації збройних сил в альянсі з США, які забезпечать основні зразки озброєння під цей план, включно з далекобійними засобами враженнями, літаками, гелікоптерами для підвищення мобільних спроможностей сухопутних військ – все це є в основі плану, який сьогодні обговорюється між США та Україною", - зазначив Згурець.

8 вересня заступник міністра оборони США Колін Каль заявив, що голова Пентагону Ллойд Остін оголосить про новий пакет допомоги Україні на п'ятій зустрічі на німецькій авіабазі Рамштайн

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