Резніков приєднається до зустрічі міністрів НАТО

Про це йдеться у заяві генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Зазначають, що крім зустрічі з міністрами оборони НАТО, Резніков приєднається до Контактної групи по Україні.

"Завтра до нас приєднається міністр оборони України Олексій Резніков. І для участі в Контактній групі, що очолюється США, по Україні, і для зустрічі з міністрами країн НАТО", - сказав Столтенберг.

Він повідомив, що разом вони вирішуватимуть нагальні потреби України. Ключовим питанням обговорення буде логістика.

"Ключові засоби, такі як боєприпаси, паливо та запасні частини, мають бути доставлені до України, перш ніж Росія зможе перехопити ініціативу на полі бою. Швидкість врятує життя", - наголосив Столтенберг.