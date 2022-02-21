Резніков: російська влада в ОРДЛО змушує чоловіків отримувати зброю для війни, погрожуючи визнати "шпигунами"
Російська окупаційна влада в окремих районах Донецької та Луганської областей примусово мобілізує чоловіків, а в разі відмови їм погрожують тортурами
Про це на брифінгу сказав міністр оборони України Олексій Резніков.
Він зазначив, що в ОРДЛО з боку окупаційних адміністрацій відбувається дезінформація і залякування населення.
"Російські окупаційні адміністрації оголосили загальну мобілізацію, тобто захопили в заручники чоловіків. Добровільно майже ніхто не хоче брати участь у цьому фарсі, тому людей змушують отримувати зброю, залякують, що інакше визнають українськими шпигунами і катуватимуть", - наголосив Резніков.
Він також додав: "Ватажки бойовиків, які записали відомі звернення, де-факто розповіли про обстріли за дві доби до їх початку. Потім влаштували фарс із “екстреною евакуацією”, і без жодних підстав, тільки щоб створити картинку для пропаганди. Фактично вони захопили літніх людей, жінок та дітей у заручники, щоб зробити їх частиною військової операції".
- Нагадаємо, 19 лютого ватажок підконтрольних Росії терористів Денис Пушилін підписав "указ" про загальну мобілізацію у ОРДО. Згодом ватажок підконтрольних Росії терористів Леонід Пасічник підписав "указ" про загальну мобілізацію у ОРЛО.
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