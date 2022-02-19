Ватажок "ДНР" Пушилін оголосив у ОРДО загальну мобілізацію

Про це повідомляють російські пропагандистські сайти.

В "указі" усім чоловікам з окупованої частини Донецької області наказано прибути у "військові комісаріати" нібито через загрозу агресії з боку Збройних сил України.

"Сьогодні мною підписано "указ" про всезагальну мобілізацію. Звертаюся до всіх чоловіків "республіки", які можуть тримати у руках зброю, стати на захист своїх родин", - заявив Пушилін у ролику.

18 лютого очільники "ДНР" Денис Пушилін та "ЛНР" Леонід Пасічник повідомили про евакуацію населення до Росії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb