Ватажок "ДНР" Пушилін оголосив у ОРДО загальну мобілізацію
Ватажок підконтрольних Росії терористів Денис Пушилін підписав "указ" про загальну мобілізацію у ОРДО
Про це повідомляють російські пропагандистські сайти.
В "указі" усім чоловікам з окупованої частини Донецької області наказано прибути у "військові комісаріати" нібито через загрозу агресії з боку Збройних сил України.
"Сьогодні мною підписано "указ" про всезагальну мобілізацію. Звертаюся до всіх чоловіків "республіки", які можуть тримати у руках зброю, стати на захист своїх родин", - заявив Пушилін у ролику.
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18 лютого очільники "ДНР" Денис Пушилін та "ЛНР" Леонід Пасічник повідомили про евакуацію населення до Росії.
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