Резніков розповів про втрати наших воїнів. Коли були найбільші
Міністр оборони розповів, яких втрат зазнали ЗСУ у боях з окупантами, і коли ці втрати були найбільшими
Про це Олексій Резніков розказав в інтерв’ю для BBC Україна.
Він, зокрема, сказав, що найбільших втрат наші захисники зазнали у травні цього року, тоді у день гинуло до 100 військових, від 300 до 400 отримували поранення. "Найбільший пік наших втрат був у травні. Коли Михайло Подоляк і президент говорили у червні — малися на увазі саме вони".
"Тоді перевага ворога була найбільшою, особливо на Донбаському напрямку — вони використовували до тисячі артилерійських снарядів за годину. Це був шалений тиск, а у нас не було можливості їм відповідати: у нас не було стільки набоїв", - пояснив міністр.
"Можу сказати, що вони (втрати ЗСУ. - Ред.) суттєво відрізняються від величезних втрат ворога", - резюмував Резніков.
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