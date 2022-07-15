Резніков розповів про втрати наших воїнів. Коли були найбільші

Про це Олексій Резніков розказав в інтерв’ю для BBC Україна.

Він, зокрема, сказав, що найбільших втрат наші захисники зазнали у травні цього року, тоді у день гинуло до 100 військових, від 300 до 400 отримували поранення. "Найбільший пік наших втрат був у травні. Коли Михайло Подоляк і президент говорили у червні — малися на увазі саме вони".

"Тоді перевага ворога була найбільшою, особливо на Донбаському напрямку — вони використовували до тисячі артилерійських снарядів за годину. Це був шалений тиск, а у нас не було можливості їм відповідати: у нас не було стільки набоїв", - пояснив міністр.

"Можу сказати, що вони (втрати ЗСУ. - Ред.) суттєво відрізняються від величезних втрат ворога", - резюмував Резніков.

17 червня українські військові вперше розповіли про втрати техніки у війні з Росією.

11 липня російські пропагандисти поширили фейк, що втрати ЗСУ становлять до 70 тис. військових.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb