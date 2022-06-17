Українські військові вперше розповіли про втрати техніки у війні з Росією

Україна втратила приблизно 30-40% техніки внаслідок активних боїв. Про це розповіли в інтерв'ю National Defence заступник міністра оборони України із закупівель Денис Шарапов і командувач логістики Сухопутних військ ЗСУ Володимир Карпенко.

Денис Шарапов зокрема наголосив, що для потреб ЗСУ необхідно залучити військово-промисловий комплекс усього світу. Щоб мати перевагу над росіянами, Збройним силам потрібні системи високоточної зброї.



"Вдумайтеся: одна бригада займає близько 40 кілометрів лінії оборони. Отже, для прикриття активного бойового конфлікту потрібно 40 бригад. Кожна бригада – це 100 БМП, 30 танків, 54 артсистеми – лише на одну бригаду, а в нас їх 40", – пояснив Володимир Карпенко.

Він додав і про втрати Збройних сил у техніці: "Я поки не говоритиму про протитанкові керовані ракети або протитанкові керовані засоби. Я говорю тільки про важке озброєння. На сьогодні ми маємо приблизно 30-40%, а іноді й до 50% втрат техніки внаслідок активних боїв. Таким чином, ми втратили приблизно 50%. Втрачено близько 1300 БМП, 400 танків, 700 артсистем".

"Ми отримали велику кількість систем озброєння, але, на жаль, за такого масово витрачання ресурсу вони покривають лише 10–15% наших потреб. Потрібна артилерія, потрібні артилерійські боєприпаси, БМП, бойові машини, танки. Нам потрібні системи ППО й реактивна система залпового вогню", – сказав Денис Шарапов.

17 червня міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю CNN повідомив, що РФ планувала захопити Київ за 12 годин.

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